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Кабачки з куркою та грибами на сковороді: рецепт корисної страви
Куряче філе, тушковане з кабачками, грибами — це чудовий варіант смачної літньої страви.
Це доступний рецепт із найпростіших продуктів, який поєднує в собі ніжне куряче м’ясо, ароматні гриби, свіжі овочі та спеції.
Інгредієнти
- курячі стегна (без кісток і шкірки)
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- кабачок
- 2 шт.
- гриби печериці
- 350 г
- цибуля ріпчаста
- 3 шт.
- помідори
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 1,5 ст. л.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- гірчиця зернова
- 1 ч. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Кабачки помийте та наріжте великими кубиками.
Гриби промийте, розріжте навпіл, якщо великі — на чотири частини.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Помідори наріжте середніми кубиками.
Курячі стегна без кісток і шкірки наріжте невеликими кубиками, посоліть, поперчіть, запаніруйте в борошні та обсмажте на сковорідці з олією, до золотистого кольору.
Додайте до м’яса цибулю й обсмажте до м’якості, викладіть гриби, обсмажте до випаровування рідини, викладіть кабачки, помідори, соєвий соус, мед, гірчицю, паприку, перець чорний мелений, сіль і тушкуйте 20 хвилин за закритої кришки.
Поради:
Замість курячих стегон можна використовувати куряче філе.