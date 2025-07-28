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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

Кабачки з куркою та грибами на сковороді: рецепт корисної страви

Куряче філе, тушковане з кабачками, грибами — це чудовий варіант смачної літньої страви.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
101 ккал
Кабачки з куркою та грибами на сковороді

Кабачки з куркою та грибами на сковороді / © Credits

Це доступний рецепт із найпростіших продуктів, який поєднує в собі ніжне куряче м’ясо, ароматні гриби, свіжі овочі та спеції.

Інгредієнти

курячі стегна (без кісток і шкірки)
кабачок
2 шт.
гриби печериці
350 г
цибуля ріпчаста
3 шт.
помідори
1 шт.
борошно пшеничне
1,5 ст. л.
соєвий соус
2 ст. л.
мед
1 ч. л.
гірчиця зернова
1 ч. л.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Кабачки помийте та наріжте великими кубиками.

  2. Гриби промийте, розріжте навпіл, якщо великі — на чотири частини.

  3. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  4. Помідори наріжте середніми кубиками.

  5. Курячі стегна без кісток і шкірки наріжте невеликими кубиками, посоліть, поперчіть, запаніруйте в борошні та обсмажте на сковорідці з олією, до золотистого кольору.

  6. Додайте до м’яса цибулю й обсмажте до м’якості, викладіть гриби, обсмажте до випаровування рідини, викладіть кабачки, помідори, соєвий соус, мед, гірчицю, паприку, перець чорний мелений, сіль і тушкуйте 20 хвилин за закритої кришки.

Поради:

  • Замість курячих стегон можна використовувати куряче філе.

Дата публікації
Кількість переглядів
330
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