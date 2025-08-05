Кабачки з сардинами: рецепт оригінальної консервації

Кабачки з сардинами / © Credits

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Фудблогерка VD Necrasova поділилася незвичайною, але напрочуд смачною ідеєю — овочева закуска з кабачків, моркви, цибулі та сардини. Цей рецепт не просто вражає оригінальністю, він поживний і може стати ідеальним доповненням до зимового столу.

Інгредієнти Кабачки 3 кг Морква 1 кг Цибуля ріпчаста 1 кг Олія 300 мл Томатна паста 300 г Сардина в олії 2 банки по 240 г Цукор 180 г Сіль 3 ст. л (без гірки) Оцет 9% 100 мл

Приготування

Вимийте та очистьте моркву, кабачки та цибулю. Моркву натріть на великій тертці, кабачки та цибулю наріжте невеликими кубиками. У велику каструлю з товстим дном влийте олію. Коли вона нагріється, додайте цибулю та обсмажуйте 2–3 хв до прозорості. Додайте моркву та смажте ще 3–4 хв. Влийте томатну пасту, добре перемішайте овочі. Всипте нарізані кабачки, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні 10 хв. Відкрийте банки з сардиною в олії, розімніть рибу одразу у банці виделкою та додайте у каструлю разом з олією. Одразу додайте сіль і цукор. Перемішайте. Продовжуйте тушкувати ще 15 хв. Потім влийте оцет, перемішайте та готуйте ще 15 хв. Гарячу суміш розкладіть у стерилізовані сухі банки та щільно закрутіть їх кришками. Додаткової стерилізації не потрібно. Зберігайте у темному, прохолодному місці.

Подача

Як закуска до хліба

До картоплі чи рису

Як начинка до млинців або тарталеток

Як повноцінну вечерю, просто розігрійте

Цей рецепт — справжня «золота середина» між домашньою консервацією та смачною, збалансованою стравою. Якщо хочете дивувати близьких взимку не банальними закрутками, кабачки з сардиною — саме те, що треба.