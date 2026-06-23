Кабачок "восьминіг": літній рецепт оригінальної закуски

На сторінці nisenitnitsia розповіли про простий рецепт кабачка «восьминога» — страви, яка поєднує сезонні овочі, простий кляр і ніжний соус. Мінімум продуктів, максимум смаку.

Спочатку почистьте кабачок і наріжте його скибками, потім надайте їм форму восьминіжки.

Посоліть до свого смаку, щоб підкреслити природну ніжність овочу.

У мисці збийте яйця та додайте трохи борошна. Має вийти легкий та ніжний кляр, який обволікає кабачок тонким шаром.

Обваляйте шматочки кабачка у клярі та обсмажте їх на середньому вогні до появи апетитної золотистої скоринки. Саме ця хрустка оболонка робить страву такою привабливою.

Паралельно приготуйте соус, змішайте сметану з дрібно нарізаним кропом і часником, пропущеним через прес. Це класичне поєднання, яке додає страві свіжості та легкої пікантності.