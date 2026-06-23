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Кабачок "восьминіг": літній рецепт оригінальної закуски
Кабачок «восьминіг» — хрусткий, золотистий, ніжний усередині, з ароматним соусом зі сметани, кропу та часнику, може стати ідеальним варіантом обіду чи легкої вечері.
На сторінці nisenitnitsia розповіли про простий рецепт кабачка «восьминога» — страви, яка поєднує сезонні овочі, простий кляр і ніжний соус. Мінімум продуктів, максимум смаку.
Інгредієнти
- кабачок
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- яйця
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- борошно
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- сіль
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- сметана
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- кріп
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- часник
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Приготування
Спочатку почистьте кабачок і наріжте його скибками, потім надайте їм форму восьминіжки.
Посоліть до свого смаку, щоб підкреслити природну ніжність овочу.
У мисці збийте яйця та додайте трохи борошна. Має вийти легкий та ніжний кляр, який обволікає кабачок тонким шаром.
Обваляйте шматочки кабачка у клярі та обсмажте їх на середньому вогні до появи апетитної золотистої скоринки. Саме ця хрустка оболонка робить страву такою привабливою.
Паралельно приготуйте соус, змішайте сметану з дрібно нарізаним кропом і часником, пропущеним через прес. Це класичне поєднання, яке додає страві свіжості та легкої пікантності.
Подавайте кабачки гарячими та полийте соусом або подавайте його окремо.
Поради
Щоб зробити страву ще хрусткішою, можна трохи збільшити кількість борошна у клярі, це додасть скоринці вираженішої текстури.
Також соус легко адаптувати під власний смак, замість сметани можна використовувати іншу основу за бажанням.
Кабачок «восьминіг» — приклад того, як із найпростіших інгредієнтів можна створити цікаву страву. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно поїсти без зайвих зусиль.