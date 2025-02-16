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Качине магре на яблучній подушці з ягідним соусом: оригінальний рецепт

Качине магре на яблучній подушці з ягідним соусом: оригінальний рецепт

Качине магре на яблучній подушці / Фото: Credits

Сучасна кухня часто поєднує традиційні смаки з несподіваними інгредієнтами та створює неповторні кулінарні шедеври. Одним із таких витворів є качине магре на яблучній подушці – страва, яка здатна здивувати навіть найдосвідченішого гурмана. 

Рецепт, яким поділилися на сторінці ericlahuerta, поєднує ніжність качиного м’яса, свіжість яблучного пюре та яскравість ягідного соусу. 

Інгредієнти

Для яблучного пюре:

  • Яблука 4 шт.
  • Біле вино 400 мл
  • Сіль

Для соусу:

  • Цукор 40 г
  • Вода 20 мл
  • Оцет 40 мл
  • Портвейн або солодкий херес 40 мл
  • Чорниця 150 г
  • Малина 150 г

Для м'яса:

  • Качине магре
  • Сіль 
  • Перець

Приготування

  1. Ретельно очистіть яблука, дістаньте серцевини, акуратно викладіть на деко та поставте запікати.
  2. Коли яблука запечуться та охолонуть,  почистіть їх і покладіть у блендер, додайте вина  і все ретельно збийте до консистенції пюре.
  3. Додайте сіль і перемішуйте, поки не отримаєте дуже тонку текстуру, відставте.
  4. У пательню на середньому вогні додайте цукор і воду, щоб зробити карамель.
  5. Далі влийте солодкий херес і оцет, дайте нагрітися протягом 2 хв на сильному вогні.
  6. Додайте фрукти, дайте їм варитися ще 3 хв та відставте.
  7. На жирній стороні качки зробіть кілька діагональних надрізів, не доходячи до м’яса.
  8. У холодну пательню додайте магре, приправте сіллю та перцем і смажте 3 хв на середньому вогні.
  9. Переверніть і готуйте ще 3 хв. Зніміть м’ясо з вогню та відкладіть.  
  10. Наріжте шматок скибочками та відкладіть.
  11. Викладіть яблучне пюре на тарілку, додайте скибочки магре і червоний фруктовий соус.

Цей рецепт качиного магре на яблучній подушці з ягідним соусом – ідеальне поєднання ніжності та легкого кислуватого акценту. Він підходить для особливих випадків, коли хочеться вразити близьких не лише смаком, а й естетикою подачі. Насолоджуйтесь процесом приготування, експериментуйте з деталями та нехай ваша кухня наповниться ароматами, які пробуджують найкращі спогади та емоції.

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