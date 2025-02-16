Качине магре на яблучній подушці з ягідним соусом: оригінальний рецепт

Сучасна кухня часто поєднує традиційні смаки з несподіваними інгредієнтами та створює неповторні кулінарні шедеври. Одним із таких витворів є качине магре на яблучній подушці – страва, яка здатна здивувати навіть найдосвідченішого гурмана.
Рецепт, яким поділилися на сторінці ericlahuerta, поєднує ніжність качиного м’яса, свіжість яблучного пюре та яскравість ягідного соусу.
Інгредієнти
Для яблучного пюре:
- Яблука 4 шт.
- Біле вино 400 мл
- Сіль
Для соусу:
- Цукор 40 г
- Вода 20 мл
- Оцет 40 мл
- Портвейн або солодкий херес 40 мл
- Чорниця 150 г
- Малина 150 г
Для м'яса:
- Качине магре
- Сіль
- Перець
Приготування
- Ретельно очистіть яблука, дістаньте серцевини, акуратно викладіть на деко та поставте запікати.
- Коли яблука запечуться та охолонуть, почистіть їх і покладіть у блендер, додайте вина і все ретельно збийте до консистенції пюре.
- Додайте сіль і перемішуйте, поки не отримаєте дуже тонку текстуру, відставте.
- У пательню на середньому вогні додайте цукор і воду, щоб зробити карамель.
- Далі влийте солодкий херес і оцет, дайте нагрітися протягом 2 хв на сильному вогні.
- Додайте фрукти, дайте їм варитися ще 3 хв та відставте.
- На жирній стороні качки зробіть кілька діагональних надрізів, не доходячи до м’яса.
- У холодну пательню додайте магре, приправте сіллю та перцем і смажте 3 хв на середньому вогні.
- Переверніть і готуйте ще 3 хв. Зніміть м’ясо з вогню та відкладіть.
- Наріжте шматок скибочками та відкладіть.
- Викладіть яблучне пюре на тарілку, додайте скибочки магре і червоний фруктовий соус.
Цей рецепт качиного магре на яблучній подушці з ягідним соусом – ідеальне поєднання ніжності та легкого кислуватого акценту. Він підходить для особливих випадків, коли хочеться вразити близьких не лише смаком, а й естетикою подачі. Насолоджуйтесь процесом приготування, експериментуйте з деталями та нехай ваша кухня наповниться ароматами, які пробуджують найкращі спогади та емоції.
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