Качине магре на яблучній подушці з ягідним соусом: оригінальний рецепт

Сучасна кухня часто поєднує традиційні смаки з несподіваними інгредієнтами та створює неповторні кулінарні шедеври. Одним із таких витворів є качине магре на яблучній подушці – страва, яка здатна здивувати навіть найдосвідченішого гурмана.

Рецепт, яким поділилися на сторінці ericlahuerta, поєднує ніжність качиного м’яса, свіжість яблучного пюре та яскравість ягідного соусу.

Інгредієнти

Для яблучного пюре:

Яблука 4 шт.

Біле вино 400 мл

Сіль

Для соусу:

Цукор 40 г

Вода 20 мл

Оцет 40 мл

Портвейн або солодкий херес 40 мл

Чорниця 150 г

Малина 150 г

Для м'яса:

Качине магре

Сіль

Перець

Приготування

Ретельно очистіть яблука, дістаньте серцевини, акуратно викладіть на деко та поставте запікати. Коли яблука запечуться та охолонуть, почистіть їх і покладіть у блендер, додайте вина і все ретельно збийте до консистенції пюре. Додайте сіль і перемішуйте, поки не отримаєте дуже тонку текстуру, відставте. У пательню на середньому вогні додайте цукор і воду, щоб зробити карамель. Далі влийте солодкий херес і оцет, дайте нагрітися протягом 2 хв на сильному вогні. Додайте фрукти, дайте їм варитися ще 3 хв та відставте. На жирній стороні качки зробіть кілька діагональних надрізів, не доходячи до м’яса. У холодну пательню додайте магре, приправте сіллю та перцем і смажте 3 хв на середньому вогні. Переверніть і готуйте ще 3 хв. Зніміть м’ясо з вогню та відкладіть. Наріжте шматок скибочками та відкладіть. Викладіть яблучне пюре на тарілку, додайте скибочки магре і червоний фруктовий соус.

Цей рецепт качиного магре на яблучній подушці з ягідним соусом – ідеальне поєднання ніжності та легкого кислуватого акценту. Він підходить для особливих випадків, коли хочеться вразити близьких не лише смаком, а й естетикою подачі. Насолоджуйтесь процесом приготування, експериментуйте з деталями та нехай ваша кухня наповниться ароматами, які пробуджують найкращі спогади та емоції.

Ми також писали про те, як приготувати рублені котлети під сиром у духовці.

Читайте також: