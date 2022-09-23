Качині грудки в апельсиновому соусі: французький рецепт

Приготувати качину грудинку так, щоб вона була соковитою, досить непросто.

Качина грудка посідає важливе місце у рецептах французької кухні. Французи вміють готувати птаха і качка у них виходить чудово. Також важливим інгредієнтом є апельсиновий соус, який особливо добре поєднується саме з качкою. Тому цей рецепт є абсолютно безпрограшним варіантом та підійде навіть для святкового столу.

Складові

качині грудки — 2 шт

апельсиновий сік — 0,5 склянки

натерта цедра одного апельсина

мед – 4 ст. л

сіль та свіжомелений чорний перець

Приготування

Нагрійте сковороду. За допомогою гострого ножа зробіть кілька надрізів на шкірі кожної грудки навхрест (обережно, щоб не прорізати м'якоть).

Коли сковорода добре розігріється, обсмажте качині грудки шкірою донизу. Готуйте близько 15 хвилин, видаляючи жир у міру його танення. Переверни грудки і смажте ще близько 3 хвилин. Вийміть із сковороди і дайте їм відпочити під алюмінієвою фольгою протягом 10 хвилин.

Розріжте кожну грудку шириною на 6 частин. На гарячу сковорідку влийте мед, а потім апельсиновий сік і цедру і поверніть на слабкий вогонь. Перемішуйте, поки інгредієнти не поєднуються в однорідну масу, утворюючи соус.

Викладіть шматочки качки на блюдо для сервірування і полийте їх соусом.

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