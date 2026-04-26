Качка, фарширована гречкою та яблуками: рецепт для святкової вечері

Качка, фарширована гречкою та яблуками, посяде гідне місце на вашому святковому столі та потішить своїм смаком ваших гостей.

Катерина Труш
Качка фарширована гречкою та яблуками

Качка, фарширована гречкою та яблуками / © Credits

Виберіть хорошу качку, замаринуйте її в гірчиці, меді, спеціях на 12 годин і запечіть у духовці. Вийде ніжна, соковита птиця з золотистою скоринкою. Подайте її в цілому вигляді або наріжте шматочками.

Інгредієнти:

  • качка — 2 кг

  • гречана крупа — 1 скл.

  • яблука — 2–3 шт.

  • гостро столова гірчиця — 1 ст. л.

  • мед — 1 ст. л.

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • суміш мелених перців

  • сіль

Приготування:

  1. Для маринаду в мисці змішайте рідкий мед, гірчицю і лимонний сік.

  2. Качку добре помийте, видаліть зайвий жир, обсушіть паперовим рушником, натріть перцем, сіллю і маринадом. Загорніть у харчову плівку та покладіть до холодильника на 10–12 годин.

  3. Гречану крупу промийте та відваріть 10 хвилин до напівготовності.

  4. У яблук видаліть серцевину та наріжте їх великими часточками.

  5. Качку наповніть яблуками і гречкою, черевце зашийте нитками та викладіть на деко черевцем догори.

  6. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 1,5–2 години, періодично поливаючи утвореним соком.

Поради:

  • Яблука бажано використовувати кисло-солодкі.

Дата публікації
