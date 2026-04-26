- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
Качка, фарширована гречкою та яблуками: рецепт для святкової вечері
Качка, фарширована гречкою та яблуками, посяде гідне місце на вашому святковому столі та потішить своїм смаком ваших гостей.
Виберіть хорошу качку, замаринуйте її в гірчиці, меді, спеціях на 12 годин і запечіть у духовці. Вийде ніжна, соковита птиця з золотистою скоринкою. Подайте її в цілому вигляді або наріжте шматочками.
Інгредієнти:
качка — 2 кг
гречана крупа — 1 скл.
яблука — 2–3 шт.
гостро столова гірчиця — 1 ст. л.
мед — 1 ст. л.
лимонний сік — 1 ст. л.
суміш мелених перців
сіль
Приготування:
Для маринаду в мисці змішайте рідкий мед, гірчицю і лимонний сік.
Качку добре помийте, видаліть зайвий жир, обсушіть паперовим рушником, натріть перцем, сіллю і маринадом. Загорніть у харчову плівку та покладіть до холодильника на 10–12 годин.
Гречану крупу промийте та відваріть 10 хвилин до напівготовності.
У яблук видаліть серцевину та наріжте їх великими часточками.
Качку наповніть яблуками і гречкою, черевце зашийте нитками та викладіть на деко черевцем догори.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 1,5–2 години, періодично поливаючи утвореним соком.
Поради:
Яблука бажано використовувати кисло-солодкі.