Качка з грибами та айвою: рецепт святкової страви

Качка з айвою стане приємним сюрпризом на будь-якому святі. Качине м'ясо виходить дуже ніжним та ароматним.

Ця страва зовсім не складна у приготуванні. Попередньо м'ясо не потрібно маринувати, а соковите поєднання качки з айвою сподобається всій вашій родині та гостям.

Складники

качка

гриби – 500 г

айва – 1 шт. (велика)

сметана – 300 г

бульйон м'ясний – 250 г

морква – 1 шт. (середня)

цибуля ріпчаста – 2 шт. (велика)

паста томатна – 1 ст. л.

олія – для смаження

сіль, перець чорний, мелений – за смаком

Приготування

Випотрошену, промиту та обсушену тушку качки нарізаємо порційними шматками.

Викладаємо на розігріту сковороду і смажимо кілька хвилин із кожного боку до золотистого кольору.

Підсмажене м'ясо відправляємо до качатниці. Додаємо сметану, томатну пасту, бульйон, сіль і перець.

Очищену цибулю нарізаємо пів кільцями. Моркву натираємо на великій тертці. Айву (без серцевини та шкірки) дрібно нарізаємо на кубики. Цибулю, моркву, айву злегка обсмажуємо на олії, в якій смажилася качка.

З'єднуємо підготовлені інгредієнти, додаємо нарізані великими скибочками гриби.

Все з'єднуємо в качатниці. Ставимо на вогонь, даємо закипіти і тушкуємо на повільному вогні 1,5–2 години.

Поради

Сметану краще купувати жирністю 10–15%.

Замість бульйону можна взяти воду.

Качку потрібно брати вагою 2–2,5 кг.

Гриби підходять будь-які (білі, печериці).

Якщо немає качатниці, готуйте в каструлі з товстим дном.

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