Качка з грибами та айвою: рецепт святкової страви

Качка з айвою стане приємним сюрпризом на будь-якому святі. Качине м'ясо виходить дуже ніжним та ароматним.
Ця страва зовсім не складна у приготуванні. Попередньо м'ясо не потрібно маринувати, а соковите поєднання качки з айвою сподобається всій вашій родині та гостям.
Складники
- качка
- гриби – 500 г
- айва – 1 шт. (велика)
- сметана – 300 г
- бульйон м'ясний – 250 г
- морква – 1 шт. (середня)
- цибуля ріпчаста – 2 шт. (велика)
- паста томатна – 1 ст. л.
- олія – для смаження
- сіль, перець чорний, мелений – за смаком
Приготування
Випотрошену, промиту та обсушену тушку качки нарізаємо порційними шматками.
Викладаємо на розігріту сковороду і смажимо кілька хвилин із кожного боку до золотистого кольору.
Підсмажене м'ясо відправляємо до качатниці. Додаємо сметану, томатну пасту, бульйон, сіль і перець.
Очищену цибулю нарізаємо пів кільцями. Моркву натираємо на великій тертці. Айву (без серцевини та шкірки) дрібно нарізаємо на кубики. Цибулю, моркву, айву злегка обсмажуємо на олії, в якій смажилася качка.
З'єднуємо підготовлені інгредієнти, додаємо нарізані великими скибочками гриби.
Все з'єднуємо в качатниці. Ставимо на вогонь, даємо закипіти і тушкуємо на повільному вогні 1,5–2 години.
Поради
- Сметану краще купувати жирністю 10–15%.
- Замість бульйону можна взяти воду.
- Качку потрібно брати вагою 2–2,5 кг.
- Гриби підходять будь-які (білі, печериці).
- Якщо немає качатниці, готуйте в каструлі з товстим дном.
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