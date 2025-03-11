Кальмари, фаршировані грибами: цікавий рецепт

Кальмари фаршировані грибами – це витвір кулінарного мистецтва. Смачний баланс інгредієнтів, вишукана текстура начинки та правильно підібрана технологія приготування створюють унікальний рецепт, який неодмінно прикрасить будь-яке свято чи родинну вечерю.

Рецепт, про який розповіли на сторінці trokhlib_liliya, подарує можливість насолодитися ніжністю кальмарів у поєднанні з насиченою начинкою з печериць і сира. Ця страва стане чудовим доповненням до святкового столу чи родинної вечері, дарує справжнє кулінарне задоволення.

Інгредієнти Кальмари 7 шт. Печериці 300 г Цибуля 1 шт. Твердий сир 200 г Вершковий сир 100 г Сіль Перець Олія

Приготування

Тушки кальмарів, які вже були очищені, відваріть у підсоленій воді протягом 2 хв. Цибулю та печериці дрібно наріжте. Потім підсмажте на пательні до повного випаровування рідини. Після смаження додатково посоліть та поперчіть, а потім лайте охолонути. До охолоджених печериць додайте твердий та вершковий сир. Всі інгредієнти ретельно перемішайте до утворення однорідної, кремової начинки. Готову начинку покладіть у середину кальмарів. Після цього фаршировані тушки викладіть у форму для випікання. Зверху посипте додатково сиром – це створить апетитну скоринку під час запікання. Форму із кальмарами поставте у попередньо розігріту до 190°C духовку та запікайте протягом 15–20 хв. Цю страву можна подавати як основну закуску чи як частину багатокомпонентного обіду. Вона прекрасно підходить до легкого зеленого салату чи овочевого гарніру.

#кальмари #рецепткальмарів ♬ Abracadabra - Lady Gaga @trokhlib_liliya Кальмари фаршировані грибами‍ Готувати з дошкою від українського бренду @be_woody_ua одне задоволення Інгредієнти: •кальмари 7 тушок •печериці 300 г •цибуля 1 шт •сир твердий 200 г •вершковий сир 100г •сіль, перець •масло гхі ( для смаження можна взяти олію) Тушки кальмарів ( у мене чищені) відварюємо 2 хвилин у підсоленій воді. Цибулю і печериці нарізаємо дрібним кубиком і смажимо на пательні до випаровування рідини, солимо, перчимо і даємо охолонути. До печериць додаємо твердий сир і вершковий сир, перемішуємо. Начиняємо кальмари і викладаємо у ємність для випікання, додаємо трішки масла і зверху посипаємо сиром. Запікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці 15-20 хв. Смачного #фаршированікальмари

Смакуйте цю страву з насолодою, відкривайте для себе нові грані смаку та вишуканості.

Смачного!

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