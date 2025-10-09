Камамбер у беконі та хрумкому паніруванні: рецепт оригінальної закуски

Камамбер у беконі та хрумкому паніруванні / © Credits

Реклама

Саме такою стравою можуть стати камамберові шашлички у беконі, які легко приготувати навіть вдома, а вигляд вони мають такий, ніби потрапили на ваш стіл одразу зі сторінки ресторанного меню. Як приготувати цю красиву та смачну закуску розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти камамбер 250 г (1 шт.) скибочки бекону 4 шт. борошно 2–3 ст. л яєчні жовтки 2 шт. панірувальні сухарі ½ склянки рослинна олія

Приготування

Камамбер розрізати на 4 рівні клинки. Це оптимальний розмір для однієї порції та зручності під час обсмажування. Кожен шматочок сиру щільно обгорніть скибочкою бекону, щоб він не розпався під час обсмажування. Проткніть кожен шматочок дерев’яною шпажкою, це допоможе зручно обсмажувати та подавати закуску. Обваляйте кожен шашличок у борошні, потім занурте у збиті жовтки, а потім у панірувальні сухарі, злегка притискайте, щоб панірування щільно трималося. Розігрійте олію у фритюрниці чи глибокій сковороді до 170–180°C. Обережно опускайте шашлички у гарячу олію та обсмажуйте до золотистого кольору приблизно 2–3 хв. Викладіть готові шашлички на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії та одразу подавайте. Смак буде найкращим, коли сир ще теплий та тягучий.

Поради

Для яскравішого смаку можна використовувати копчений бекон, він додасть легку димність закусці.

Якщо боїтеся, що бекон розкрутиться під час смаження, закріпіть його зубочисткою.

Смак можна урізноманітнити, додавши до панірувальних сухарів трохи сушеного часнику чи прованських трав.

Подавати шашлички можна з легким соусом з ягід або медово-гірчичним, який підкреслить ніжний сирний смак.

Спробуйте приготувати ці хрумкі камамберові шашлички у беконі і вони обов’язково стануть улюбленою закускою всіх ваших гостей.