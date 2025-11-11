Камамбер, запечений з багетом і чері: рецепт французької закуски

Камамбер, запечений з багето / © Credits

Реклама

Цей рецепт — не просто про сир, а про атмосферу паризького бістро, аромат свіжого розмарину та теплого хліба, який ідеально занурюється у вершкову ніжність розтопленого камамберу. Як все це приготувати розповіли на сторінці Katarina_cooks.

Інгредієнти сир камамбер 1 шт. багет 1 шт. помідори чері 150 г часник 2–3 зубчики розмарин 1 гілочка сіль перець

Приготування

Наріжте багет скибочками, чері — навпіл. Часник подрібніть.

Камамбер покладіть у жароміцну форму. Навколо розкладіть шматочки багета та чері.

У сирі зробіть кілька надрізів і вставте у них часник.

Покладіть гілочку розмарину зверху, злегка присоліть і поперчіть.

Поставте у розігріту до 180°C духовку приблизно 10–15 хв, доки сир не стане ніжним і тягучим, а багет золотистим і хрустким.

Візьміть шматочок хліба, занурте у розплавлений камамбер і насолоджуйтесь моментом.

Поради

Якщо хочете більше смаку, додайте кілька крапель оливкової олії перед запіканням.

Замість розмарину можна використати чебрець або шавлію.

Ідеально поєднується з келихом білого сухого вина чи просеко.

Це — ідеальна закуска для вечора з друзями, романтичного побачення чи просто затишного вечора вдома. Трохи французького шарму, прості інгредієнти і ви вже відчуваєте себе героїнею стрічки, яку фільмують на Монмартрі.