Рецепти
126
1 хв

Камамбер, запечений з багетом і чері: рецепт французької закуски

Є страви, які не потребують зайвих слів — лише аромат, хрумка скоринка та м’який тягучий сир, який сам проситься на шматочок запеченого хліба. Саме така закуска з камамбером, багетом і чері, легко перетворює будь-який вечір на затишну французьку вечерю.

Станіслава Бондаренко
20 хвилин
300 ккал
Камамбер, запечений з багето

Камамбер, запечений з багето / © Credits

Цей рецепт — не просто про сир, а про атмосферу паризького бістро, аромат свіжого розмарину та теплого хліба, який ідеально занурюється у вершкову ніжність розтопленого камамберу. Як все це приготувати розповіли на сторінці Katarina_cooks.

Інгредієнти

сир камамбер
1 шт.
багет
1 шт.
помідори чері
150 г
часник
2–3 зубчики
розмарин
1 гілочка
сіль
перець

Приготування

  • Наріжте багет скибочками, чері — навпіл. Часник подрібніть.

  • Камамбер покладіть у жароміцну форму. Навколо розкладіть шматочки багета та чері.

  • У сирі зробіть кілька надрізів і вставте у них часник.

  • Покладіть гілочку розмарину зверху, злегка присоліть і поперчіть.

  • Поставте у розігріту до 180°C духовку приблизно 10–15 хв, доки сир не стане ніжним і тягучим, а багет золотистим і хрустким.

  • Візьміть шматочок хліба, занурте у розплавлений камамбер і насолоджуйтесь моментом.

Поради

  • Якщо хочете більше смаку, додайте кілька крапель оливкової олії перед запіканням.

  • Замість розмарину можна використати чебрець або шавлію.

  • Ідеально поєднується з келихом білого сухого вина чи просеко.

Це — ідеальна закуска для вечора з друзями, романтичного побачення чи просто затишного вечора вдома. Трохи французького шарму, прості інгредієнти і ви вже відчуваєте себе героїнею стрічки, яку фільмують на Монмартрі.

126
