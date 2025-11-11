- Дата публікації
Камамбер, запечений з багетом і чері: рецепт французької закуски
Є страви, які не потребують зайвих слів — лише аромат, хрумка скоринка та м’який тягучий сир, який сам проситься на шматочок запеченого хліба. Саме така закуска з камамбером, багетом і чері, легко перетворює будь-який вечір на затишну французьку вечерю.
Цей рецепт — не просто про сир, а про атмосферу паризького бістро, аромат свіжого розмарину та теплого хліба, який ідеально занурюється у вершкову ніжність розтопленого камамберу. Як все це приготувати розповіли на сторінці Katarina_cooks.
Інгредієнти
- сир камамбер
- 1 шт.
- багет
- 1 шт.
- помідори чері
- 150 г
- часник
- 2–3 зубчики
- розмарин
- 1 гілочка
- сіль
-
- перець
-
Приготування
Наріжте багет скибочками, чері — навпіл. Часник подрібніть.
Камамбер покладіть у жароміцну форму. Навколо розкладіть шматочки багета та чері.
У сирі зробіть кілька надрізів і вставте у них часник.
Покладіть гілочку розмарину зверху, злегка присоліть і поперчіть.
Поставте у розігріту до 180°C духовку приблизно 10–15 хв, доки сир не стане ніжним і тягучим, а багет золотистим і хрустким.
Візьміть шматочок хліба, занурте у розплавлений камамбер і насолоджуйтесь моментом.
Поради
Якщо хочете більше смаку, додайте кілька крапель оливкової олії перед запіканням.
Замість розмарину можна використати чебрець або шавлію.
Ідеально поєднується з келихом білого сухого вина чи просеко.
Це — ідеальна закуска для вечора з друзями, романтичного побачення чи просто затишного вечора вдома. Трохи французького шарму, прості інгредієнти і ви вже відчуваєте себе героїнею стрічки, яку фільмують на Монмартрі.