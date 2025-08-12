Камбоджійський соус з грильованих баклажанів: оригінальний рецепт

Камбоджійський соус з грильованих баклажанів / © Instagram

Цей соус прекрасно доповнить ваші страви з рису, риби чи м’яса, внесе особливу нотку автентичної азійської кухні, яку можна легко відтворити вдома, про це розповіли на сторінці Visakha Mao.

Це смачно та просто. Основою соусу є грильовані баклажани та помідори, які дають ніжну текстуру та насичений смак з легкою димністю. До них додають смажені червоний гіркий перець і цибулю, які дають гостроти та аромату. Доповнюють соус класичні азійські приправи, такі як, тамаринд, цукор, сіль і спеціальний соус, який надає страві особливого шарму.

Інгредієнти Баклажани Помідори Червоний гіркий перець Шалот або звичайна цибуля Часник Рибний соус Тамариндова паста чи соус Цукор Сіль Олія Курячий бульйонний кубик

Приготування

Помідори та баклажани наріжте великими шматками, щоб було зручно їх смажити на грилі чи на пательні. Спершу обсмажте баклажани до золотистої скоринки, щоб вони стали м’якими та набули легкого димного аромату. Потім додайте помідори та прогрівайте їх разом до м’якості. Окремо на сухій сковороді підсмажте червоний гіркий перець і цибулю, щоб вони віддали свій аромат. У ступці чи кухонному комбайні з’єднайте всі овочі та спеції. Подрібнюйте до отримання бажаної консистенції, можна зробити соус одноріднішим або залишити невеликі шматочки для текстури. Влийте олію, додайте кунжут, сіль, цукор, рибний соус, тамаринд і курячий бульйонний кубик. Ретельно перемішайте.

Подача

Цей камбоджійський соус ідеально поєднується з:

Пареним рисом — він додає аромату та пікантності простим гарнірам.

Запеченою чи смаженою рибою — особливо з білою морською рибою.

М’ясними стравами — чудово підходить до курки, свинини чи яловичини.

Овочами на грилі — робить легкі вегетаріанські страви насиченішими.

Спробуйте додати цей соус у ваше меню і він точно здивує гостей та подарує яскраві гастрономічні враження.

Смачного!