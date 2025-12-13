Канапки з буряком та оселедцем: рецепт стильної української закуски

Канапки з буряком та оселедцем tiktok.com_@vita_datsenko

Реклама

Фудблогерка vita_datsenko звичайні бутерброди перетворила на маленький гастрономічний шедевр. Ніжні, хрусткі, яскраві — вони ідеальні для святкових вечорів, зимових посиденьок та навіть імпровізованих домашніх аперитивів. Це та страва, яка одночасно проста та ефектна

Інгредієнти Бородинський хліб Відварений буряк Часник Майонез Оселедець Цибуля Марс Діжонська гірчиця Огірочки-корнішони

Приготування

Відваріть буряк і натріть його на дрібну тертку. Додайте кілька зубчиків часнику та ложку майонезу. Перемішайте до стану ніжної пасти — саме вона стане основою канапки. Бородинський хліб наріжте на маленькі шматочки — на два впевнені укуси. Підсмажте на сухій пательні до золотистої скоринки. Важливо, він має бути зовні хрусткий, всередині м’який — баланс текстур має значення. На кожен шматочок хліба викладіть, ложку бурякового крему, кілька півкілець ароматної цибулі, шматочки оселедця, трішки діжонської гірчиці та цілий маленький корнішон для яскравого акценту

Поставте канапки на дерев’яну дошку чи мінімалістичну білу тарілку, додайте кілька гілочок кропу чи розмарину, та отримаєте закуску, яка може прикрасити будь-яку новорічну вечерю чи зимовий бранч.