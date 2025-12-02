Канапки з оселедцем і ківі: рецепт цікавої закуски

Канапки з оселедцем і ківі tiktok.com_@smak_life_

Останнім часом українські користувачі все частіше діляться незвичними поєднаннями та одне з них стрімко набирає популярності. На сторінці Smak&Life розповіли про рецепт закуски, яка на вигляд — суцільний мінімалізм, а на смак — маленька гастрономічна інтрига.

Інгредієнти чорний хліб із щільним м’якушем плавлений сир або вершкове масло стигле ківі філе оселедця (можна пряного посолу) діжонська гірчиця у зернах свіжий кріп

Приготування

Скибочки чорного хліба намастіть тонким шаром плавленого сиру чи масла. Покладіть кружальце ківі. Воно повинно бути не надто м’яким, щоб зберегти форму. Додайте шматочок оселедця, бажано однакові за розміром, щоб канапки мали гармонійний вигляд. Додайте зверху трохи діжонської гірчиці. В кігці кожну канапку прикрасьте гілочкою свіжого кропу.

Подача

Ці канапки ідеальні для:

затишних домашніх вечірок

святкового столу

бранчі

стильних пікніків

Канапки з оселедцем і ківі — це не просто рецепт. Це приклад того, як сучасна українська кухня сміливо експериментує, створює нові тренди та перетворює прості інгредієнти на стильну гастрономічну заяву.