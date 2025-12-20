ТСН у соціальних мережах

Канапки з плавленим сиром і ківі: рецепт цікавої закуски

Ківі вже давно не лише інгредієнт для смузі чи фруктових салатів, у поєднанні з сиром, яйцем і хрумким багетом цей яскраво-зелений фрукт відкривається зовсім по-новому.

Станіслава Бондаренко
Канапки з плавленим сиром і ківі tiktok.com_@diana_kulikovska

Канапки з плавленим сиром і ківі tiktok.com_@diana_kulikovska

Саме таким простим, але ефектним рецептом поділилася фудблогерка diana_kulikovska, вона назвала ці канапки улюбленою закускою своєї родини та не дарма, адже вони готуються за лічені хвилини, мають вигляд як із меню стильного бранчу та одразу стають зіркою столу.

Інгредієнти

Багет
1 шт.
Ківі
2 шт.
Сир плавлений
90 г
Яйця варені
3 шт.
Часник
2 зубчики
Сіль

Приготування

  1. Яйця натріть на дрібній тертці чи дрібно поріжте ножем.

  2. Додайте до них плавлений сир, подрібнений часник і дрібку солі.

  3. Добре перемішайте до кремової текстури.

  4. Багет наріжте скибками. За бажанням підсушіть їх у духовці чи на сухій пательні.

  5. Ківі очистьте та наріжте тонкими кружальцями.

  6. На кожен шматочок багета викладіть сирно-яєчне намащення, зверху — кружальце ківі.

  7. За бажанням можна прикрасити зеленню чи додати кілька зернят граната для кольору.

Канапки з ківі — це приклад того, як із найпростіших інгредієнтів можна створити нестандартну, стильну та смачну закуску, яка здивує гостей та швидко стане сімейним фаворитом.

