Канапки з плавленим сиром і ківі: рецепт цікавої закуски
Ківі вже давно не лише інгредієнт для смузі чи фруктових салатів, у поєднанні з сиром, яйцем і хрумким багетом цей яскраво-зелений фрукт відкривається зовсім по-новому.
Саме таким простим, але ефектним рецептом поділилася фудблогерка diana_kulikovska, вона назвала ці канапки улюбленою закускою своєї родини та не дарма, адже вони готуються за лічені хвилини, мають вигляд як із меню стильного бранчу та одразу стають зіркою столу.
Інгредієнти
- Багет
- 1 шт.
- Ківі
- 2 шт.
- Сир плавлений
- 90 г
- Яйця варені
- 3 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Сіль
-
Приготування
Яйця натріть на дрібній тертці чи дрібно поріжте ножем.
Додайте до них плавлений сир, подрібнений часник і дрібку солі.
Добре перемішайте до кремової текстури.
Багет наріжте скибками. За бажанням підсушіть їх у духовці чи на сухій пательні.
Ківі очистьте та наріжте тонкими кружальцями.
На кожен шматочок багета викладіть сирно-яєчне намащення, зверху — кружальце ківі.
За бажанням можна прикрасити зеленню чи додати кілька зернят граната для кольору.
Канапки з ківі — це приклад того, як із найпростіших інгредієнтів можна створити нестандартну, стильну та смачну закуску, яка здивує гостей та швидко стане сімейним фаворитом.