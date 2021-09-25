Капелюшки парасольок у клярі: рецепт страви з грибів, яка може замінити м'ясо

Капелюшки парасольок у клярі: рецепт страви з грибів, яка може замінити м'ясо

Малодосвідчені грибники часто оминають парасольки, вважаючи їх неїстівними, і абсолютно марно.

Приготувавши їх хоч раз за нашим рецептом, ви переконаєтеся, що це дуже смачні гриби, з якими практично не треба возитися. Їх перед смаженням навіть не треба відварювати.

Інгредієнти:

300 г грибів-парасольок

2 яйця

100 мл молока

5 столових ложок борошна

вершкове масло

чорний мелений перець

сіль

Приготування

У парасольок відрізати ніжки. Поверхня капелюшків протерти вологою тканиною, тому що мити ці гриби не рекомендується.

Кожен капелюшок залежно від його величини розрізати навпіл або на 4 частини.

Яйця злегка збити з молоком, посолити, поперчити, всипати просіяне борошно і ретельно вимішати до отримання однорідної маси консистенції рідкої сметани.

Підготовлені капелюшки вмочати в клярі і смажити в розпеченій оліїз обох боків до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Подавайте капелюшки парасольок у клярі з овочами або картопляним пюре.

Таким же чином добре смажити капелюшки сироїжок.

Смак кляру можна збагатити, додавши тертий сир або розчавлений часник чи приправивши меленим мускатним горіхом.

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