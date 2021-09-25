Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Капелюшки парасольок у клярі: рецепт страви з грибів, яка може замінити м'ясо

Капелюшки парасольок у клярі: рецепт страви з грибів, яка може замінити м'ясо

Credits

Малодосвідчені грибники часто оминають парасольки, вважаючи їх неїстівними, і абсолютно марно.

Приготувавши їх хоч раз за нашим рецептом, ви переконаєтеся, що це дуже смачні гриби, з якими практично не треба возитися. Їх перед смаженням навіть не треба відварювати.

Інгредієнти:

  • 300 г грибів-парасольок
  • 2 яйця
  • 100 мл молока
  • 5 столових ложок борошна
  • вершкове масло
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування

У парасольок відрізати ніжки. Поверхня капелюшків протерти вологою тканиною, тому що мити ці гриби не рекомендується.

Кожен капелюшок залежно від його величини розрізати навпіл або на 4 частини.

Яйця злегка збити з молоком, посолити, поперчити, всипати просіяне борошно і ретельно вимішати до отримання однорідної маси консистенції рідкої сметани.

Підготовлені капелюшки вмочати в клярі і смажити в розпеченій оліїз обох боків до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Подавайте капелюшки парасольок у клярі з овочами або картопляним пюре.

Таким же чином добре смажити капелюшки сироїжок.

Смак кляру можна збагатити, додавши тертий сир або розчавлений часник чи приправивши меленим мускатним горіхом.

Читайте також: Рецепт грибного соусу

Наступна публікація