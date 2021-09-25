Капелюшки парасольок у клярі: рецепт страви з грибів, яка може замінити м'ясо

Малодосвідчені грибники часто оминають парасольки, вважаючи їх неїстівними, і абсолютно марно.
Приготувавши їх хоч раз за нашим рецептом, ви переконаєтеся, що це дуже смачні гриби, з якими практично не треба возитися. Їх перед смаженням навіть не треба відварювати.
Інгредієнти:
- 300 г грибів-парасольок
- 2 яйця
- 100 мл молока
- 5 столових ложок борошна
- вершкове масло
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
У парасольок відрізати ніжки. Поверхня капелюшків протерти вологою тканиною, тому що мити ці гриби не рекомендується.
Кожен капелюшок залежно від його величини розрізати навпіл або на 4 частини.
Яйця злегка збити з молоком, посолити, поперчити, всипати просіяне борошно і ретельно вимішати до отримання однорідної маси консистенції рідкої сметани.
Підготовлені капелюшки вмочати в клярі і смажити в розпеченій оліїз обох боків до утворення рум'яної скоринки.
На замітку
Подавайте капелюшки парасольок у клярі з овочами або картопляним пюре.
Таким же чином добре смажити капелюшки сироїжок.
Смак кляру можна збагатити, додавши тертий сир або розчавлений часник чи приправивши меленим мускатним горіхом.
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