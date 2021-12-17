Капкейки "Червоний оксамит" - торт у мініатюрі

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко розповів, як приготувати класичний американський десерт і поділився кількома своїми секретами.

Торт "Червоний оксамит", який прийшов до нас із США, підкорив багатьох ласунів. У цьому десерті гурманів приваблює не тільки яскравий колір, але і поєднання смаків. Надихнувшись ідеєю, кулінари створили мініатюрні капкейки.

Інгредієнти:

для капкейків

200 г борошна;

150 г цукру;

150 мл кефіру;

80 г рослинної олії;

10 г какао-порошку;

5 г розпушувача;

1 яйце;

червоний барвник.

для крему-чиз

450 г вершкового сиру;

180 г вершкового масла 82,5%;

150 г цукру;

1 ч.л ванільного цукру.

Час приготування: 50 хвилин.

Приготування покроково:

1. В окремій мисці звішуємо всі сухі інгредієнти. Борошно і какао просіюємо, щоб не було грудочок. Потім додаємо цукор і розпушувач. Добре все перемішуємо.

2. В окремій ємності поєднуємо всі рідкі інгредієнти: кефір, яйце, олію і барвник. Тепер необхідно все добре перемішати, краще робити це за допомогою міксера. Завдяки високим обертам олія з яйцем утворюють емульсію і краще поєднаються. Якщо користуватиметесь вінчиком, не полінуйтеся збивати приблизно п'ять хвилин, в іншому випадку після випікання у капкейків може бути присмак соняшникової олії.

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Кількість барвника залежить від типу барвника, який ви використовуєте (порошковий чи гелевий) і від бажаного відтінку. Для початку можете додати трохи, а коли перемішаєте, то побачите приблизний відтінок і зможете додати трохи більше червоного. А от прибрати зайве не вийде, тому важливо знати міру.

3. До рідких складників додаємо суху суміш і гарненько перемішуємо лопаткою. Готове тісто викладаємо в паперові формочки за допомогою кондитерського мішка або ложки. Форми наповнюємо тістом на 2/3, щоб тісто встигло пропектися.

4. Випікаємо в духовці 15-20 хвилин за температури 180°C. Щоб не перетримати капкейки, стежте за верхівкою. Через 15 хвилин можна відкрити духовку і злегка притиснути капкейк зверху. Якщо вони пружні, тісто запеклось і можна вимикати духовку.

5. Поки капкейки вистигають, готуємо крем-чиз на основі вершкового сиру. Злегка розм'якшене масло перетираємо з цукром і ванільним цукром за допомогою міксера. Коли суміш посвітлішає, додаємо вершковий сир і добре перемішуємо.

6. Готовий крем-чиз перекладаємо до кондитерського мішка і залишаємо на 10-15 хвилин на столі, щоб він трохи розм'як. Завдяки цьому сeкрету, краї кремової шапки будуть рівномірними, а не розірваними. Для того, щоб на капкейку вийшла висока кремова шапка, обирайте велику насадку типу "відкрита чи закрита зірка" висотою 5-7 см.

7. Прикрашаємо капкейки кремом, та можемо насолоджуватися смакотою.

Смачного!

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