Капкейки "Червоний оксамит" - торт у мініатюрі

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко розповів, як приготувати класичний американський десерт і поділився кількома своїми секретами.
Торт "Червоний оксамит", який прийшов до нас із США, підкорив багатьох ласунів. У цьому десерті гурманів приваблює не тільки яскравий колір, але і поєднання смаків. Надихнувшись ідеєю, кулінари створили мініатюрні капкейки.
Інгредієнти:
для капкейків
- 200 г борошна;
- 150 г цукру;
- 150 мл кефіру;
- 80 г рослинної олії;
- 10 г какао-порошку;
- 5 г розпушувача;
- 1 яйце;
- червоний барвник.
для крему-чиз
- 450 г вершкового сиру;
- 180 г вершкового масла 82,5%;
- 150 г цукру;
- 1 ч.л ванільного цукру.
Час приготування: 50 хвилин.
Приготування покроково:
1. В окремій мисці звішуємо всі сухі інгредієнти. Борошно і какао просіюємо, щоб не було грудочок. Потім додаємо цукор і розпушувач. Добре все перемішуємо.
2. В окремій ємності поєднуємо всі рідкі інгредієнти: кефір, яйце, олію і барвник. Тепер необхідно все добре перемішати, краще робити це за допомогою міксера. Завдяки високим обертам олія з яйцем утворюють емульсію і краще поєднаються. Якщо користуватиметесь вінчиком, не полінуйтеся збивати приблизно п'ять хвилин, в іншому випадку після випікання у капкейків може бути присмак соняшникової олії.
Кількість барвника залежить від типу барвника, який ви використовуєте (порошковий чи гелевий) і від бажаного відтінку. Для початку можете додати трохи, а коли перемішаєте, то побачите приблизний відтінок і зможете додати трохи більше червоного. А от прибрати зайве не вийде, тому важливо знати міру.
3. До рідких складників додаємо суху суміш і гарненько перемішуємо лопаткою. Готове тісто викладаємо в паперові формочки за допомогою кондитерського мішка або ложки. Форми наповнюємо тістом на 2/3, щоб тісто встигло пропектися.
4. Випікаємо в духовці 15-20 хвилин за температури 180°C. Щоб не перетримати капкейки, стежте за верхівкою. Через 15 хвилин можна відкрити духовку і злегка притиснути капкейк зверху. Якщо вони пружні, тісто запеклось і можна вимикати духовку.
5. Поки капкейки вистигають, готуємо крем-чиз на основі вершкового сиру. Злегка розм'якшене масло перетираємо з цукром і ванільним цукром за допомогою міксера. Коли суміш посвітлішає, додаємо вершковий сир і добре перемішуємо.
6. Готовий крем-чиз перекладаємо до кондитерського мішка і залишаємо на 10-15 хвилин на столі, щоб він трохи розм'як. Завдяки цьому сeкрету, краї кремової шапки будуть рівномірними, а не розірваними. Для того, щоб на капкейку вийшла висока кремова шапка, обирайте велику насадку типу "відкрита чи закрита зірка" висотою 5-7 см.
7. Прикрашаємо капкейки кремом, та можемо насолоджуватися смакотою.
Смачного!
Читайте також: Класика американської кухні: рецепт шоколадного брауні від Андрія Величка.