Капоната: сицилійський рецепт кисло-солодкого рагу з баклажанів

Час баклажанів вимагає від нас нових оригінальних рецептів. У цьому сенсі сицилійська кухня – ідеальний варіант. Вона ефектна, проста у виконанні і, головне, дуже смачна.

Простота сицилійської кухні не скасовує її креативності. Ви можете імпровізувати з цим рецептом як вам заманеться: замінювати кабачок перцем або використовувати тільки баклажани, брати будь-які ваші улюблені горіхи або спеції, замість оцту використовувати лимон, додавати будь-яку зелень.

Складники

баклажан — 1 шт.

кабачок — 1 шт.

червона цибулина — 1 шт.

селера — 2 палички

помідори — 150 г

зелені оливки – 40 г

темний шоколад – 1 ст. л.

олія для смаження

оливкова олія — 3 ст. л.

перець чилі – 1,5 ст. л.

каперси — 40 г

родзинки — 40 г

цукор – 1 ст. л

консервовані томати у власному соку (пасату) — 150 мл

червоний винний оцет — 100 мл

сіль

мигдаль або кедрові горіхи — 40 г

м'ята, петрушка чи кінза

Приготування

Овочі (баклажан та кабачок) наріжте кубиками. Посоліть і залиште на друшляку на 30 хвилин.

Тим часом очистіть і наріжте тонкими скибочками цибулю, наріжте кубиками селеру та помідори, залишивши останні поки що окремо. Видаліть кісточки з оливок, якщо це потрібно. Натріть шоколад.

Промокніть баклажани та кабачки насухо паперовою серветкою. Поставте сковорідку на вогонь, налийте в неї олію, коли воно добре нагріється, обсмажте баклажан, а потім кабачок до золотистого кольору.

Соус

Налийте оливкову олію в сковороду з кришкою і нагрійте її, обсмажте цибулю та селеру з щіпкою солі, потім додайте нарізаний чилі. Обсмажте ще хвилину, потім додайте помідори та залиште трохи протушкувати.

Капоната

Додайте каперси, оливки, родзинки, цукор, пасату, оцет і тертий шоколад і доведіть все до кипіння, потім - обсмажені баклажани та кабачки.

Зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте все на повільному вогні протягом години. У деяких випадках можна додавати до страви трохи води, якщо капоната недостатньо соковита.

Дайте охолонути до кімнатної температури, потім трохи підсоліть. Смажте мигдаль на сухій сковороді, наріжте зелень.

Подавайте страву, прикрасивши її горіхами та зеленню.

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