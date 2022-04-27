Капусняк із грибами - смачний та наваристий суп до обіду

Якщо вам набридли звичайні супи та борщі, то такий наваристий грибний капусняк стане їм чудовою альтернативою.

Страва має насичений смак та аромат, які надають їй саме гриби та квашена капуста. Часто такий капусняк готують на м'ясному бульйоні, але ми сьогодні пропонуємо вам вегетаріанський варіант із грибами.

Інгредієнти:

квашена капуста - 800 г

картопля - 400 г

морква - 1 шт.

корінь петрушки - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

сушені гриби - 60 г

олія

цукор - 1 ч. л.

зелень петрушки

лавровий лист

чорний мелений перець

корінь пастернаку

селера

сіль

Приготування:

Гриби промийте і замочіть на 1 годину. Відваріть їх до готовності, це десь 1,5-2 години.

Готові гриби дістаньте із води та нашинкуйте. Відвар із них процідіть.

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У каструлю із товстим дном покладіть квашену капусту та додайте до неї невелику кількість відвару із грибів та цукор. Тушкуйте капусту на невеликому вогні хвилин 5 хвилин.

На пательні злегка обсмажте корінь пастернаку, моркву, селеру та цибулю.

Решту грибного відвару вилийте у окрему каструлю, покладіть у нього картоплю та доведіть до кипіння, додайте тушковану капусту, гриби та обсмажені овочі.

Доведіть капусняк до готовності картоплі та решти овочів.

Перед подаванням до столу притрусіть капусняк нарізаною зеленню.

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