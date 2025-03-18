Капуста квашена з медом: незвичайний рецепт

Капуста з медом відрізняється від класичної квашеної капусти, ніжним смаком та ароматом.

Чудово підійде як самостійна закуска з цибулею та запашною олією, а також для приготування капусняку, вареників або інших страв.

Інгредієнти капуста білокачанна 1700 г морква 100 г вода 1,2 л мед 1 ст. л. лавровий лист 2 шт. перець горошком 10 шт. соль 1 ст. л. (з гіркою)

У сотейник влийте воду, додайте сіль і закип'ятіть. Зніміть із вогню, остудіть, додайте мед і перемішайте. Моркву очистіть та натріть на велику тертку. З капусти зніміть верхнє листя і тонко нашинкуйте ножем. Викладіть у велику миску, додайте моркву, лавровий лист, перець горошком, перемішайте і перекладіть у трилітрову банку, злегка утрамбовуючи її. Залийте розсолом, поставте банку на тарілку і не закриваючи залиште за кімнатної температури на два дні. Потім накрийте кришкою та відправте капусту в холодильник ще на два дні.

Поради:

Вранці та ввечері протикайте капусту дерев'яною паличкою, щоб виходили гази, які будуть утворюватися під час квашення.

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