Капуста квашена з медом: незвичайний рецепт

Капуста з медом відрізняється від класичної квашеної капусти, ніжним смаком та ароматом.
Чудово підійде як самостійна закуска з цибулею та запашною олією, а також для приготування капусняку, вареників або інших страв.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 1700 г
- морква
- 100 г
- вода
- 1,2 л
- мед
- 1 ст. л.
- лавровий лист
- 2 шт.
- перець горошком
- 10 шт.
- соль
- 1 ст. л. (з гіркою)
- У сотейник влийте воду, додайте сіль і закип'ятіть. Зніміть із вогню, остудіть, додайте мед і перемішайте.
- Моркву очистіть та натріть на велику тертку.
- З капусти зніміть верхнє листя і тонко нашинкуйте ножем.
- Викладіть у велику миску, додайте моркву, лавровий лист, перець горошком, перемішайте і перекладіть у трилітрову банку, злегка утрамбовуючи її.
- Залийте розсолом, поставте банку на тарілку і не закриваючи залиште за кімнатної температури на два дні.
- Потім накрийте кришкою та відправте капусту в холодильник ще на два дні.
Поради:
Вранці та ввечері протикайте капусту дерев'яною паличкою, щоб виходили гази, які будуть утворюватися під час квашення.
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