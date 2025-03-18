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Капуста квашена з медом: незвичайний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
119 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
316
Час на прочитання
1 хв
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Капуста квашена з медом: незвичайний рецепт

Квашена капуста / Фото: Credits

Капуста з медом відрізняється від класичної квашеної капусти, ніжним смаком та ароматом.

Чудово підійде як самостійна закуска з цибулею та запашною олією, а також для приготування капусняку, вареників або інших страв.

Інгредієнти

капуста білокачанна
1700 г
морква
100 г
вода
1,2 л
мед
1 ст. л.
лавровий лист
2 шт.
перець горошком
10 шт.
соль
1 ст. л. (з гіркою)
  1. У сотейник влийте воду, додайте сіль і закип'ятіть. Зніміть із вогню, остудіть, додайте мед і перемішайте.
  2. Моркву очистіть та натріть на велику тертку.
  3. З капусти зніміть верхнє листя і тонко нашинкуйте ножем.
  4. Викладіть у велику миску, додайте моркву, лавровий лист, перець горошком, перемішайте і перекладіть у трилітрову банку, злегка утрамбовуючи її.
  5. Залийте розсолом, поставте банку на тарілку і не закриваючи залиште за кімнатної температури на два дні.
  6. Потім накрийте кришкою та відправте капусту в холодильник ще на два дні.

Поради:

Вранці та ввечері протикайте капусту дерев'яною паличкою, щоб виходили гази, які будуть утворюватися під час квашення.

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