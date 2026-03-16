Капуста «Пелюстка»

Маринована капуста — одна з тих страв, які поєднують традиції та сучасні кулінарні тренди. Вона проста у приготуванні, довго зберігається та чудово доповнює як домашні обіди, так і святковий стіл.

Особливість капусти «Пелюстка» — її ніжний рожевий колір та хрустка текстура. Завдяки буряку листя капусти набуває красивого відтінку, а морква та перець чилі додають закусці характеру. Це той випадок, коли страва має ефектний вигляд, але готується максимально просто, а як це правильно зробити розповіла фудблогерка myroslava pekariuk.

Інгредієнти

Основні інгредієнти

капуста 2,5 кг

морква 3 шт.

буряк 1 шт.

перець чилі 1 шт.

Для маринаду

вода 1,5 л

цукор 3 ст. л

сіль 3 ст. л

олія 50 мл

оцет 9% 100 мл

чорний перець горошком 15 шт.

духмяний перець 8 шт.

лавровий лист 4 шт.

гвоздика 4 шт.

Приготування

Качан капусти потрібно розібрати на великі шматочки — «пелюстки». Якщо жилки занадто товсті, їх можна трохи зрізати, щоб капуста краще промаринувалася. Нарізати кружальцями чи товстими скибками моркву, так вона матиме красивіший вигляд у банці. Буряк найкраще нарізати півкільцями чи тонкими пластинами. Саме він надає капусті характерного рожевого кольору. Перець чилі нарізають тонкими кільцями, він додасть легку пікантність. Для маринування підійде велика каструля, контейнер або банка. Овочі викладають шарами: шар капусти, шар моркви, буряка та чилі, знову капуста та знову овочі. Так повторюють, поки не закінчаться інгредієнти. Це дозволяє маринаду рівномірно просочити всі овочі. У каструлі потрібно довести до кипіння воду, додати сіль, цукор і спеції. Коли маринад закипить, у нього вливають оцет і олію. Після цього гарячою рідиною заливають підготовлені овочі. Щоб капуста добре промаринувалася, зверху покладіть гніт, це може бути тарілка з невеликим вантажем. Далі ємність ставлять у темне місце приблизно на 5 днів. За цей час капуста набуває красивого кольору, стає хрусткою та просочується ароматом спецій. Після цього її розкладають у банки та зберігають у холодильнику.

Подавання

Ця закуска універсальна та чудово поєднується з різними стравами. Найкращі варіанти:

до картопляного пюре

до запеченого м’яса

до домашніх вареників

як доповнення до святкового столу

Також її можна додавати у салати чи використовувати як яскравий гарнір.

Капуста «Пелюстка» — це проста, але дуже ефектна закуска, яка легко готується з доступних інгредієнтів, поєднує хрустку текстуру, пікантний аромат спецій та красивий рожевий колір.

Усього кілька днів маринування та на вашому столі з’явиться страва, яка чудово доповнить будь-яку трапезу. А головне — її смак із часом стає лише кращим.