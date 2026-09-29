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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Капуста по-гурійськи без оцту: рецепт смачного розсолу

Яскрава, хрумка та з ноткою пікантності — капусту по-гурійськи може приготувати без оцту.

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Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Капуста по-гурійськи без оцту instagram.com/korusni_korusnost

Капуста по-гурійськи без оцту instagram.com/korusni_korusnost / © Instagram

Капуста по-гурійськи — одна з тих закусок, які прикрашають стіл уже самим своїм виглядом. Фудблогерка Катерина Мазурець розповіла про сімейний рецепт, головний секрет якого ховається у незвичайному інгредієнті. Буряк забарвлює овочі у насичений рожево-червоний колір, а поєднання часнику, зелені та пряного розсолу робить смак яскравим і багатогранним. У цьому рецепті немає оцту, зате є інгредієнт, який може вас здивувати.

Інгредієнти

  • капуста — 1 кг

  • буряк — 300 г

  • морква — 200 г

  • селера — 200 г

  • петрушка — чверть пучка

  • часник — 4–5 зубчики

Для розсолу

  • вода — 1 л

  • сіль — 1 ст. л

  • гірчичний порошк — 1 ст. л

Авторка радить одразу готувати 2 л розсолу, щоб його точно вистачило для овочів.

Приготування

  1. Капусту, буряк, моркву та селеру нарізають, після чого викладають овочі шарами у ємність: капуста, буряк, морква, селера, петрушка і знову повторюють послідовність.

  2. Для розсолу воду доводять до кипіння, додають сіль і гірчичний порошок, а потім одразу заливають ним овочі. Важливо, щоб розсіл їх повністю покривав.

  3. Зверху капусту притискають тарілкою, накривають ємність кришкою та залишають у теплому місці на 3 дні, щоб капуста добре промаринувалася та набула свого насиченого смаку.

Цей рецепт — чудова альтернатива звичним маринованим овочам з оцтом. Буряк дарує капусті ефектний колір, селера та петрушка — свіжу ароматну ноту, часник додає пікантності, а гірчичний порошок стає тією самою маленькою кулінарною хитрістю, яка робить смак особливим.

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