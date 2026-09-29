Капуста по-гурійськи без оцту: рецепт смачного розсолу

Капуста по-гурійськи без оцту instagram.com/korusni_korusnost / © Instagram

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Капуста по-гурійськи — одна з тих закусок, які прикрашають стіл уже самим своїм виглядом. Фудблогерка Катерина Мазурець розповіла про сімейний рецепт, головний секрет якого ховається у незвичайному інгредієнті. Буряк забарвлює овочі у насичений рожево-червоний колір, а поєднання часнику, зелені та пряного розсолу робить смак яскравим і багатогранним. У цьому рецепті немає оцту, зате є інгредієнт, який може вас здивувати.

Інгредієнти

капуста — 1 кг

буряк — 300 г

морква — 200 г

селера — 200 г

петрушка — чверть пучка

часник — 4–5 зубчики

Для розсолу

вода — 1 л

сіль — 1 ст. л

гірчичний порошк — 1 ст. л

Авторка радить одразу готувати 2 л розсолу, щоб його точно вистачило для овочів.

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Приготування

Капусту, буряк, моркву та селеру нарізають, після чого викладають овочі шарами у ємність: капуста, буряк, морква, селера, петрушка і знову повторюють послідовність. Для розсолу воду доводять до кипіння, додають сіль і гірчичний порошок, а потім одразу заливають ним овочі. Важливо, щоб розсіл їх повністю покривав. Зверху капусту притискають тарілкою, накривають ємність кришкою та залишають у теплому місці на 3 дні, щоб капуста добре промаринувалася та набула свого насиченого смаку.

Цей рецепт — чудова альтернатива звичним маринованим овочам з оцтом. Буряк дарує капусті ефектний колір, селера та петрушка — свіжу ароматну ноту, часник додає пікантності, а гірчичний порошок стає тією самою маленькою кулінарною хитрістю, яка робить смак особливим.

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