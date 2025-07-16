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Капуста, тушкована з грибами: рецепт смачного і корисного гарніру
Приготуйте просту та бюджетну страву — тушковану капусту з грибами.
Капуста з додаванням грибів виходить соковитіша і ароматніша. Гриби використовуйте будь-які, як печериці, так і лісові.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 500 г
- гриби печериці
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- вода
- 50 мл
- кмин (насіння)
- щіпка
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Печериці промийте та розріжте на чотири частини.
Цибулю, моркву очистьте. Цибулю наріжте на середні кубики, моркву — соломкою.
Капусту тонко нашаткуйте.
У сковороді з олією обсмажте гриби до випаровування рідини, додайте моркву, обсмажте п’ять хвилин, потім цибулю і обсмажте ще п’ять хвилин.
Далі додайте капусту, кмин, перець чорний мелений, сіль і смажте ще 15 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.
Змішайте томатну пасту з гарячою водою, влийте в капусту і тушкуйте під закритою кришкою п’ять хвилин.
Поради:
Якщо печериці великі, розріжте їх на кілька частин.