ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Капуста, тушкована з грибами: рецепт смачного і корисного гарніру

Приготуйте просту та бюджетну страву — тушковану капусту з грибами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
97 ккал
Капуста тушкована з грибами

Капуста тушкована з грибами / © Credits

Капуста з додаванням грибів виходить соковитіша і ароматніша. Гриби використовуйте будь-які, як печериці, так і лісові.

Інгредієнти

капуста білокачанна
500 г
гриби печериці
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
вода
50 мл
кмин (насіння)
щіпка
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Печериці промийте та розріжте на чотири частини.

  2. Цибулю, моркву очистьте. Цибулю наріжте на середні кубики, моркву — соломкою.

  3. Капусту тонко нашаткуйте.

  4. У сковороді з олією обсмажте гриби до випаровування рідини, додайте моркву, обсмажте п’ять хвилин, потім цибулю і обсмажте ще п’ять хвилин.

  5. Далі додайте капусту, кмин, перець чорний мелений, сіль і смажте ще 15 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

  6. Змішайте томатну пасту з гарячою водою, влийте в капусту і тушкуйте під закритою кришкою п’ять хвилин.

Поради:

  • Якщо печериці великі, розріжте їх на кілька частин.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie