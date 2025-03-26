Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Капуста, тушкована з картоплею та ковбасою: рецепт смачного гарячого

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
59
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Капуста, тушкована з картоплею та ковбасою: рецепт смачного гарячого

Капуста тушкована з картоплею та ковбасою / Фото: Credits

Ця страва допоможе вам, коли треба смачно і швидко нагодувати сім'ю обідом або вечерею, а такі продукти завжди знайдуться на кухні у кожної господині.

Вам знадоблться картопля, капуста, морква, цибуля, томатна паста і будь-яка варена ковбаса: сардельки, сосиски, але копчена надасть страві особливого смаку і аромату.

Інгредієнти

капуста білокачанна
400 г
картопля
4 шт.
ковбаса
150 г
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
вода
50 г
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Капусту тонко нашаткуйте.
  2. Цибулю, моркву, картоплю очистьте. Цибулю та картоплю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку.
  3. Ковбасу очистьте та наріжте також на середні кубики.
  4. На сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю з морквою до м'якості.
  5. Викладіть у сковороду ковбасу, томатну пасту та обсмажте 3-4 хвилини.
  6. Додайте картоплю і обсмажте ще 5 хвилин, потім капусту, поперчіть, посоліть, перемішайте і смажте ще 7-10 хвилин.
  7. Влийте гарячу воду, перемішайте та тушкуйте під закритою кришкою близько 25 хвилин.

Поради:

  • Готову страву за бажанням посипте зеленню.

Читайте також:

Смачний заливний пиріг! Капустяна шарлотка – Рецепти Сніданку з 1+1

Смачний заливний пиріг! Капустяна шарлотка – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація