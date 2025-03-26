Капуста, тушкована з картоплею та ковбасою: рецепт смачного гарячого

Ця страва допоможе вам, коли треба смачно і швидко нагодувати сім'ю обідом або вечерею, а такі продукти завжди знайдуться на кухні у кожної господині.
Вам знадоблться картопля, капуста, морква, цибуля, томатна паста і будь-яка варена ковбаса: сардельки, сосиски, але копчена надасть страві особливого смаку і аромату.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 400 г
- картопля
- 4 шт.
- ковбаса
- 150 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- вода
- 50 г
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Капусту тонко нашаткуйте.
- Цибулю, моркву, картоплю очистьте. Цибулю та картоплю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку.
- Ковбасу очистьте та наріжте також на середні кубики.
- На сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю з морквою до м'якості.
- Викладіть у сковороду ковбасу, томатну пасту та обсмажте 3-4 хвилини.
- Додайте картоплю і обсмажте ще 5 хвилин, потім капусту, поперчіть, посоліть, перемішайте і смажте ще 7-10 хвилин.
- Влийте гарячу воду, перемішайте та тушкуйте під закритою кришкою близько 25 хвилин.
Поради:
- Готову страву за бажанням посипте зеленню.
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