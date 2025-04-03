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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Капуста, тушкована з курячими сердечками: рецепт смачної та бюджетної страви

Курячі серця - це корисний субпродукт, який зробить страву бюджетною і незвичайною на смак.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
71 ккал
Капуста тушкована

Капуста тушкована / © Credits

Готується дуже просто, для цього курячі серця обсмажте з цибулею, морквою, додайте капусту, томатну пасту, спеції та протушкуйте. Капуста смачна як у гарячому, так і охолодженому вигляді.

Інгредієнти

курячі серця
500 г
капуста білокачанна
800 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
1,5 ст. л.
вода
150 мл
перець чорний мелений
сіль
олія

Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву — соломкою.

Капусту наріжте також соломкою.

Курячі серця помийте, очистіть від плівок, зайвого жиру та згустків крові. Обсмажте на олії до випаровування рідини, поперчіть, посоліть, додайте цибулю, моркву і смажте ще 10 хвилин. Потім викладіть до овочів капусту, посоліть, перемішайте та обсмажте ще п’ять хвилин. Влийте гарячу воду, розведену з томатною пастою, і тушкуйте під закритою кришкою 25-30 хвилин до готовності.

Поради:

  • Замість томатної пасти можна використовувати томатний сік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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