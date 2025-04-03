Капуста, тушкована з курячими сердечками: рецепт смачної та бюджетної страви

Капуста тушкована / © Credits

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Готується дуже просто, для цього курячі серця обсмажте з цибулею, морквою, додайте капусту, томатну пасту, спеції та протушкуйте. Капуста смачна як у гарячому, так і охолодженому вигляді.

Інгредієнти курячі серця 500 г капуста білокачанна 800 г цибуля ріпчаста 1 шт. морква 1 шт. томатна паста 1,5 ст. л. вода 150 мл перець чорний мелений сіль олія

Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву — соломкою.

Капусту наріжте також соломкою.

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Курячі серця помийте, очистіть від плівок, зайвого жиру та згустків крові. Обсмажте на олії до випаровування рідини, поперчіть, посоліть, додайте цибулю, моркву і смажте ще 10 хвилин. Потім викладіть до овочів капусту, посоліть, перемішайте та обсмажте ще п’ять хвилин. Влийте гарячу воду, розведену з томатною пастою, і тушкуйте під закритою кришкою 25-30 хвилин до готовності.

Поради:

Замість томатної пасти можна використовувати томатний сік.

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