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Капуста, тушкована з курячими сердечками: рецепт смачної та бюджетної страви
Курячі серця - це корисний субпродукт, який зробить страву бюджетною і незвичайною на смак.
Готується дуже просто, для цього курячі серця обсмажте з цибулею, морквою, додайте капусту, томатну пасту, спеції та протушкуйте. Капуста смачна як у гарячому, так і охолодженому вигляді.
Інгредієнти
- курячі серця
- 500 г
- капуста білокачанна
- 800 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 1,5 ст. л.
- вода
- 150 мл
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву — соломкою.
Капусту наріжте також соломкою.
Курячі серця помийте, очистіть від плівок, зайвого жиру та згустків крові. Обсмажте на олії до випаровування рідини, поперчіть, посоліть, додайте цибулю, моркву і смажте ще 10 хвилин. Потім викладіть до овочів капусту, посоліть, перемішайте та обсмажте ще п’ять хвилин. Влийте гарячу воду, розведену з томатною пастою, і тушкуйте під закритою кришкою 25-30 хвилин до готовності.
Поради:
Замість томатної пасти можна використовувати томатний сік.
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