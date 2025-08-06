Капуста у томатному маринаді на зиму: рецепт цікавої консервації

Капуста у томатному маринаді на зиму / © Credits

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На сторінці VD Necrasova розповіли про покроковий, перевірений та чудовий рецепт капусти у томатному маринаді на зиму — ідеальний варіант як для новачків, так і для досвідчених господинь домашньої заготівлі.

Інгредієнти (на 7 літрових банок)

Овочі

Білокачанна капуста 4,3 кг

Цибуля ріпчаста 3 шт.

Лавровий лист 7–14 шт. (по 1–2 в кожну банку)

Чорний перець горошком 35–40 шт. (по 5–6 в банку)

Маринад

Вода 2,5 л

Томатна паста 500 г

Сіль (не йодована) 4 ст. л

Цукор 400 г

Оцет 9% 300 мл

Приготування

Цибулю почистьте та наріжте четвертинками чи півкільцями, як вам зручно. Капусту очистьте від верхніх листків, виріжте качани та наріжте шматочками середнього розміру, не надто дрібно, щоб збереглась текстура. Якщо хочете «салатну» подачу, можна нашаткувати капусту соломкою. Але для консервації шматочками вона зберігає кращу хрусткість. Гарно вимийте банки об’ємом 1 л, їх не обов’язково стерилізувати, достатньо добре промити з содою чи мийним засобом. На дно кожної банки викладіть 1–2 лаврових листки, 5–6 горошин перцю та трохи цибулі. Щільно утрамбуйте капусту у банки, чергуйте її з цибулею. Не бійтеся щільно укладати все, адже за теплового оброблення капуста трохи «осяде». У великій каструлі з’єднайте 2,5 л води, 500 г томатної пасти чи соусу, 4 ст. л солі, 400 г цукру та 300 мл оцту. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуйте. Кип’ятіть 1–2 хв, щоб усе розчинилось. Завдяки оцту та великій кількості цукру цей маринад забезпечує надійне консервування без додаткових консервантів. Гарячим маринадом залийте капусту у банках по вінця, використовуйте лійку для консервації. Накрийте банки кришками, але не закручуйте. У велику каструлю покладіть рушник на дно, виставте банки, залийте теплою водою до «плечиків» банок. Стерилізуйте молоду капусту 20–30 хв, а пізню, щільну капусту до 40 хв. Після стерилізації закрутіть банки, переверніть догори дном і закутайте теплою ковдрою до повного охолодження.

Зберігання

Готова консервація чудово зберігається у темному місці, наприклад, у шафі, коморі чи кухонній тумбі за кімнатної температури. Завдяки оцту та стерилізації банки стоять бездоганно до самої весни.

Подача

Ця капуста — справжній смаковий універсал. Вона чудово поєднується з:

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вареною чи печеною картоплею

м’ясними стравами та котлетами

борщем або розсолом

як самостійна холодна закуска

А якщо перед подачею додати подрібнений часник, щіпку кмину чи щось зі своїх улюблених спецій, вийде ще смачніше.



Зробіть хоча б 2–3 банки на пробу і ви точно повернетесь до цього рецепту наступного року.

Смачного!