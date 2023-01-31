Капуста в клярі: рецепт корисного та смачного гарніру

Капуста в клярі подається у гарячому чи холодному вигляді. Як основна страва або гарнір до м'яса, птиці, риби.
Капуста, приготовлена в такий спосіб, сподобається навіть тим, хто її не дуже любить.
складові
- капуста свіжа – 1 шт;
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 80 гр;
- борошно — 5 ст л (для кляра);
- борошно (для панірування капусти);
- сіль;
- куркума, часник сушений – по чверть чайної ложки;
- олія (для смаження).
Приготування
Виріжте у капусти качан. Налийте в каструлю воду, посоліть, покладіть капусту, як на голубці. Біля вилка капусти поступово знімайте і діставайте листя капусти з гарячої води, вони не повинні перетравитись. Розріжте лист на дві частини, виріжте товсту жилу і складіть навпіл.
Приготуйте кляр
У миску вбийте яйця, додайте сметану, сіль, часник, куркуму, перемішайте. Додайте поступово борошно, перемішуючи віночком до однорідності. У сковороду налийте олію (воно має покривати капусту). Спочатку капустяне листя обвалюйте в борошні, потім у клярі і викладайте на розігріту сковороду. Обсмажуйте із двох сторін до золотистого кольору.
Поради
Готову капусту викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.
Сметана може бути будь-якої жирності.
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