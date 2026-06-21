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Капустяна запіканка з фаршем і грибами: рецепт вишуканої літньої страви
Капустяна запіканка з фаршем і грибами — це чудова альтернатива для обіду чи вечері, яка нагадує «ліниві голубці».
Готується страва дуже просто: обсмажте овочі та фарш, викладіть їх шарами, залийте сметанно-яєчною сумішшю, посипте сиром і запікайте в духовці.
Інгредієнти
- білокачанна капуста
- 800 г
- свинячий фарш
- 400 г
- печериці
- 250 г
- ріпчаста цибуля
- 2 шт.
- курячі яйця
- 3 шт.
- сметана
- 150 мл
- твердий сир
- 100 г
- олія
- 5 ст. л.
- чорний мелений перець
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- сіль
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Очистьте цибулю та наріжте її дрібними кубиками.
Гриби промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте тонкими пластинками.
У мисці змішайте яйця, сметану, чорний мелений перець, сіль і збийте віничком.
Сир натріть на крупній тертці.
Капусту дрібно наріжте, посоліть та злегка помніть руками. Протушкуйте її у сковороді з невеликою кількістю олії 10–15 хв і викладіть на тарілку.
У сковороді на середньому вогні розігрійте дві столові ложки олії, обсмажте цибулю до м’якості, потім додайте до неї гриби та смажте до випаровування вологи.
Викладіть фарш, поперчіть, посоліть і смажте, помішуючи, ще 8–10 хв.
Дно та боки форми змастіть олією.
Викладіть половину тушкованої капусти, зверху розподіліть шар фаршу з грибами, потім викладіть решту капусти, залийте яєчно-сметанною сумішшю і посипте сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–40 хв до золотистого кольору.
Поради:
Фарш використовуйте на свій смак.
Сметану — будь-якої жирності.