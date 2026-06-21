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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Капустяна запіканка з фаршем і грибами: рецепт вишуканої літньої страви

Капустяна запіканка з фаршем і грибами — це чудова альтернатива для обіду чи вечері, яка нагадує «ліниві голубці».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
124 ккал
Коментарі
Капустяна запіканка з фаршем та грибами

Капустяна запіканка з фаршем і грибами / © Credits

Готується страва дуже просто: обсмажте овочі та фарш, викладіть їх шарами, залийте сметанно-яєчною сумішшю, посипте сиром і запікайте в духовці.

Інгредієнти

білокачанна капуста
800 г
свинячий фарш
400 г
печериці
250 г
ріпчаста цибуля
2 шт.
курячі яйця
3 шт.
сметана
150 мл
твердий сир
100 г
олія
5 ст. л.
чорний мелений перець
сіль

  1. Очистьте цибулю та наріжте її дрібними кубиками.

  2. Гриби промийте, висушіть паперовим рушником і наріжте тонкими пластинками.

  3. У мисці змішайте яйця, сметану, чорний мелений перець, сіль і збийте віничком.

  4. Сир натріть на крупній тертці.

  5. Капусту дрібно наріжте, посоліть та злегка помніть руками. Протушкуйте її у сковороді з невеликою кількістю олії 10–15 хв і викладіть на тарілку.

  6. У сковороді на середньому вогні розігрійте дві столові ложки олії, обсмажте цибулю до м’якості, потім додайте до неї гриби та смажте до випаровування вологи.

  7. Викладіть фарш, поперчіть, посоліть і смажте, помішуючи, ще 8–10 хв.

  8. Дно та боки форми змастіть олією.

  9. Викладіть половину тушкованої капусти, зверху розподіліть шар фаршу з грибами, потім викладіть решту капусти, залийте яєчно-сметанною сумішшю і посипте сиром.

  10. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–40 хв до золотистого кольору.

Поради:

  • Фарш використовуйте на свій смак.

  • Сметану — будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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