Рецепти
170
1 хв

Капустяна запіканка з м’ясним фаршем: незвичайний рецепт гарячої страви

Капустяна запіканка з фаршем — це коли дуже смачно, швидко, з доступних продуктів. Страву подають як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
124 ккал
Капустяна запіканка з м'ясним фаршем

Капусту нашаткуйте, змішайте з яйцями, фаршем, морквою, посипте сиром і запечіть у духовці.

Інгредієнти

капуста білокачанна
700 г
фарш свинячий
500 г
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
100 г
морква
1 шт.
панірувальні сухарі
100 г
олія
1 ст. л.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Капусту дрібно наріжте.

  2. Моркву очистьте і натріть на середню тертку.

  3. Сир натріть на велику тертку.

  4. У миску викладіть капусту, моркву, фарш, яйця, сухарі панірувальні, перець чорний мелений, паприку, сіль і перемішайте.

  5. Деко вистеліть пергаментним папером, змастіть олією, викладіть капустяно-м'ясну масу, рівномірно розрівняйте її та ущільніть лопаткою.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 35-40 хвилин, потім посипте твердим сиром і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

  • Спеції додавайте на свій смак.

170
