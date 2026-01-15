- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
Капустяна запіканка з м’ясним фаршем: незвичайний рецепт гарячої страви
Капустяна запіканка з фаршем — це коли дуже смачно, швидко, з доступних продуктів. Страву подають як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Капусту нашаткуйте, змішайте з яйцями, фаршем, морквою, посипте сиром і запечіть у духовці.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 700 г
- фарш свинячий
- 500 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- морква
- 1 шт.
- панірувальні сухарі
- 100 г
- олія
- 1 ст. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Капусту дрібно наріжте.
Моркву очистьте і натріть на середню тертку.
Сир натріть на велику тертку.
У миску викладіть капусту, моркву, фарш, яйця, сухарі панірувальні, перець чорний мелений, паприку, сіль і перемішайте.
Деко вистеліть пергаментним папером, змастіть олією, викладіть капустяно-м'ясну масу, рівномірно розрівняйте її та ущільніть лопаткою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 35-40 хвилин, потім посипте твердим сиром і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.
Спеції додавайте на свій смак.