Капустяні котлети: простий і цікавий рецепт, який здивує всю родину

Це чудовий варіант для тих, хто шукає щось легке, корисне та водночас ситне. На сторінці appetizing.tv розповіли про цікавий рецепт капустяних котлет, який підкорив кулінарні серця підписників.

Інгредієнти

Котлети

Капуста 1 качан

Цибуля 1 шт.

Морква 1 шт.

Часник 1 зубчик

Яйця 2 шт.

Борошно 120 г

Чорний мелений перець

Сіль

Орегано (сухий)

Вершкове масло 30 г

Рослинна олія

Лимонний сік 1 ч. л

Соус

Йогурт натуральний 150 г

Огірок 1 шт.

Кріп 10 г

Часник 1 зубчик

Сіль

Приготування

Проколіть качан у кількох місцях зубочисткою та поставте його у мікрохвильову піч на 6 хв. Це зробить овоч м’яким і полегшить подальше приготування. Потім наріжте капусту невеликими шматочками. Подрібніть цибулю, натріть моркву на тертці. На сковороді розігрійте вершкове масло, підсмажте овочі до золотистості, додайте натертий часник. У глибокій мисці з’єднайте капусту, підсмажені овочі, яйця, борошно та спеції. Додайте лимонний сік для свіжості. Ретельно перемішайте. Змочіть руки у воді та сформуйте невеликі котлети. Обваляйте їх у борошні для хрусткої скоринки. Розігрійте сковороду з олією та смажте котлети з обох боків до рум’яної скоринки. За бажанням можна довести їх до готовності у духовці за 180°C протягом 10–15 хв.

Соус

Натріть огірок на дрібній тертці, злегка відіжміть зайвий сік. Додайте до йогурту разом із подрібненим кропом, часником і сіллю. Перемішайте. Це доповнення чудово підкреслить ніжний смак капустяних котлет.

Подача

Зі свіжим салатом із зелені та овочів.

Як гарнір до курки чи риби.

У пісному меню — з гречкою чи картоплею.

На сніданок — з йогуртовим соусом та житнім хлібом.

Порада

Капустяні котлети можна заморозити. Сформуйте сирі котлети, викладіть на дошку, заморозьте, а потім перекладіть у пакет. Перед приготуванням просто обсмажте їх на сковороді чи запечіть у духовці.

Ця страва стане чудовою альтернативою звичним картопляним котлетам і обов’язково сподобається навіть тим, хто не дуже любить капусту.