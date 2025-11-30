- Дата публікації
Рецепти
- Рецепти
Капустяні оладки в духовці: незвичайний рецепт корисного сніданку
Це чудовий варіант для смачного та корисного сніданку або перекушування з доступних інгредієнтів.
Такі апетитні капустяні оладки сподобаються навіть тим, хто не любить цей овоч. Подавайте зі сметаною або будь-яким соусом.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 250 г
- сир твердий
- 80 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- сода харчова
- 1/3 ч. л.
- зелень петрушки
- 3 гілочки
- перець чорний мелений
- сіль
Капусту наріжте тонкою соломкою.
У каструлю з водою додайте дрібку солі, доведіть до кипіння, покладіть капусту і варіть 2–3 хвилини. Відкиньте на друшляк та остудіть.
Сир натріть на дрібну тертку.
Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
До миски викладіть капусту, твердий сир, яйце, сметану, зелень, соду, чорний мелений перець, сіль, всипте частинами борошно і добре перемішайте.
Накрийте харчовою плівкою і покладіть до холодильника на 20 хвилин. Потім викладіть капустяне тісто на деко, застелене пергаментним папером, і надайте йому форму оладок.
Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Подавайте гарячими.
Порада:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.