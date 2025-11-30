ТСН у соціальних мережах

Рецепти
27
1 хв

Капустяні оладки в духовці: незвичайний рецепт корисного сніданку

Це чудовий варіант для смачного та корисного сніданку або перекушування з доступних інгредієнтів.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
131 ккал
Капустяні оладки в духовці

Капустяні оладки в духовці / © Credits

Такі апетитні капустяні оладки сподобаються навіть тим, хто не любить цей овоч. Подавайте зі сметаною або будь-яким соусом.

Інгредієнти

капуста білокачанна
250 г
сир твердий
80 г
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
3 ст. л.
сметана
2 ст. л.
сода харчова
1/3 ч. л.
зелень петрушки
3 гілочки
перець чорний мелений
сіль

  1. Капусту наріжте тонкою соломкою.

  2. У каструлю з водою додайте дрібку солі, доведіть до кипіння, покладіть капусту і варіть 2–3 хвилини. Відкиньте на друшляк та остудіть.

  3. Сир натріть на дрібну тертку.

  4. Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  5. До миски викладіть капусту, твердий сир, яйце, сметану, зелень, соду, чорний мелений перець, сіль, всипте частинами борошно і добре перемішайте.

  6. Накрийте харчовою плівкою і покладіть до холодильника на 20 хвилин. Потім викладіть капустяне тісто на деко, застелене пергаментним папером, і надайте йому форму оладок.

  7. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин до золотистого кольору.

  8. Подавайте гарячими.

Порада:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

