Капустяні завиванці з м’ясом: новий рецепт традиційних голубців

Капустяні завиванці_Instagram_appetizing.tv / © Instagram

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Усе це поєднує у собі рецепт капустяних завиванців з м’ясом, який став популярним завдяки кулінарній сторінці appetizing.tv. Він не лише простий, але й ефектний: з першого погляду і з першого шматочка підкорює серце.

Це, по суті, сучасна варіація голубців, у якій листя капусти згортається не традиційно у «конвертики», а формує апетитні шари з соковитою м’ясною начинкою та сиром. Завдяки запіканню у томатному соусі страва стає надзвичайно ніжною та ароматною.

Інгредієнти

Для завиванців

Капуста 1 шт.

М’ясний фарш (свинина, яловичина або змішаний) 400 г

Болгарський перець 1 шт.

Помідор 1 шт.

Відварений рис 100 г

Панірувальні сухарі 20 г

Яйце 1 шт.

Сіль

Чорний перець

Моцарела 150 г

Для соусу

Томатний соус 200 мл

Огірок свіжий 1 шт.

Часник 1 зубчик

Лимонний сік 10 мл

Оливкова олія

Сіль

Чорний перець

Для подачі

Грецький йогурт 150 г

Кріп 10 г

М’ята 5 г

Приготування

Візьміть цілий качан капусти, помістіть його у поліетиленовий пакет, залийте окропом і зав’яжіть пакет. Залиште на 20 хв — листя стане м’яким і гнучким. Обережно відокремте 10–12 найбільших листків. За бажанням видаліть грубі частини товстих жилок. У великій мисці змішайте: м’ясний фарш, дрібно нарізаний перець, подрібнений помідор, відварений рис, панірувальні сухарі, яйце, сіль і перець. Добре вимісіть начинку, щоб вона була однорідною та пластичною. Викладіть декілька капустяних листків внахлест, зверху покладіть м’ясну начинки. Потім посипте натертою моцарелою та накрийте знову капустою. Акуратно розріжте не смужки та складіть «шарами» — згинаючи лист у декілька разів із начинкою, наче листковий пиріжок. Вилийте томатний соус на деко, потім зверху викладіть готові завиванці у форму для запікання.Полийте слойки отриманим соусом зверху. Запікайте у духовці, розігрітій до 180°C, протягом 30 хв. Під кінець посипте ще трохи моцарелою та залиште у духовці ще на 5–10 хв до рум’яної скоринки.

Поради:

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Фарш можна замінити на курячий чи індичий — буде дієтичніше.

Моцарелу — на будь-який улюблений твердий сир.

Томатний соус можна готувати з пасти, розбавленої водою та спеціями.

Подача

Для соусу змішайте грецький йогурт із дрібно нарізаним кропом і м’ятою. Подавайте його поруч — це додасть легкості та балансу.

Капустяні завиванці з м’ясом — це смачний та сучасний спосіб приготувати голубці. Мінімум клопоту, максимум користі та вражень. Така страва не тільки збере за столом всю родину, а й здивує гостей. Спробуйте приготувати та переконайтесь самі: традиції можуть бути смачними у новому стилі.