Капустяні стейки з травʼяним маслом: цікавий рецепт

Капустяні стейки з травʼяним маслом / © Credits

Реклама

Одним із таких варіантів є капустяний стейк з трав’яним маслом. Ця страва поєднує простоту приготування, бюджетність інгредієнтів і яскравий ресторанний смак. Фудблогерка Chloe Gebacz поділилася рецептом, який вже став кулінарним трендом.

Інгредієнти

Капустяні стейки

Зелена капуста 1 середній качан (близько 1–1,2 кг)

Оливкова олія 2 ст. л

Мелений чорний перець ½ ч. л

Цибулева приправа ½ ч. л

Сіль ¼ ч. л

Трав’яне масло

Вершкове масло 4 ст. л

Подрібнена зелень (базилік, кріп, петрушка, зелена цибуля чи мікс) ¼ склянки

Часник 3 зубчики

Цедра лимона 1 ч. л

Лимонний сік 1 ч. л

Соус Вустершир (можна замінити соєвим) 1 ч. л

Червоний перець (чилі) ¼ ч. л

Сіль

Приготування

Розігрійте духовку до 220°C. Зріжте грубий качанний стрижень, потім розріжте капусту вертикально на 4 «стейки» завтовшки приблизно 2,5 см. Викладіть на деко, застелене пергаментом або фольгою. Змастіть обидва боки оливковою олією, посипте сіллю, перцем і цибульним порошком. Готуйте в духовці 40–45 хв, перевертайте один раз посеред процесу. Стейки мають стати золотистими та м’якими всередині. У мисці змішайте м’яке вершкове масло з подрібненою зеленню, часником, лимонним соком і цедрою, спеціями. Добре розітріть виделкою чи збийте міксером до однорідної маси. Викладіть гарячі стейки на тарілку, зверху покладіть по ложці трав’яного масла. Воно одразу почне танути та капуста наповниться ароматами.

Поради

Якщо хочете ніжніший смак, використовуйте молодий качан весняної капусти.

Для виразнішої скоринки можна наприкінці запікання ввімкнути режим «гриль» на 3–5 хв.

Трав’яне масло можна приготувати заздалегідь і зберігати у холодильнику, воно чудово підходить і до м’яса, і до картоплі.

Капустяні стейки з трав’яним маслом — це страва, яка доводить, що навіть прості овочі можуть зазвучати по-новому. Вона підійде і для легкого обіду, і як гарнір до риби чи м’яса. А завдяки ніжному вершковому соусу із зеленню ваші «стейки» стануть улюбленою стравою всієї родини.