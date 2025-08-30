Капустяний суп із квасолею: рецепт поживної страви

Капустяний суп із квасолею / © Credits

Фудблогер Tom Walton розповів, як приготувати цей цікавий овочевий суп, адже він корисний для травлення, насичує, але не обтяжує, допомагає урізноманітнити щоденне меню та чудово підходить і для вегетаріанців, і для тих, хто просто хоче зменшити кількість м’яса у раціоні.

Інгредієнти Оливкова олія 3 ст. л Картопля 3 шт. Цибуля порей (можна замінити на звичайну цибулю) 1 шт. Білокачанна капуста ½ качана Часник 3 зубчики Насіння кмину (або коріандру) 1 ст. л Овочевий бульйон 1,2 л Біла квасоля 1 банка (400 г) Лимон 1 шт. Свіжий кріп Сіль Чорний перець

Приготування

У великій каструлі розігрійте олію, додайте картоплю з дрібкою солі. Пасеруйте 1 хв. Додайте цибулю-порей, капусту та часник. Готуйте ще 5 хв, поки овочі трохи розм’якнуть. Додайте кмин, перемішайте, щоб розкрити аромат спецій. Влийте овочевий бульйон, доведіть до легкого кипіння та варіть 10 хв. Додайте квасолю, лимонну цедру та кріп. Прогрійте суп ще 2–3 хв. Перед подачею подайте до столу шматочки лимона, щоб кожен міг додати сік до свого смаку.

Варіації

З куркою. Додайте відварене куряче філе чи шматочки запеченої курки, так суп стане ще поживнішим.

З рибою. У бульйон можна вкинути шматки тріски чи судака та проварити їх одразу у супі.

З іншими бобовими. Спробуйте замінити білу квасолю на нут або червону сочевицю.



Капустяний суп із квасолею — це приклад того, як зі звичайних продуктів можна зробити щось справді особливе. Він легкий, ситний, ароматний та надзвичайно універсальний. Така страва стане улюбленою як для сімейних обідів, так і для швидкої вечері після роботи.