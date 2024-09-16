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Капустяні чебуреки: рецепт цікавої інтерпретації традиційних голубців

Капустяні чебуреки: рецепт цікавої інтерпретації традиційних голубців

Рецепт цікавої інтерпретації традиційних голубців / Фото: Facebook Андрія Величка

Якщо ви любите голубці, але не любите витрачати час на те, щоб їх крутити, цей рецепт для вас.

На сторінці appetizing.tv показали цікавий варіант оформлення традиційних голубців, який тепер радше назвати "чебуреки без тіста".

Інгредієнти

Капуста
1 шт.
Фарш:
600 г 
Цибуля
1 шт.
Сіль
Морква
1 шт.
Чорний перець
Солодка паприка
Мелений коріандр
Яйця
2 шт.
Сметана
30 г 
Борошно
20 г
Масло
100 г

Приготування:

  • Обгорніть капусту у плівку та поставте у мікрохвильову піч на десять хвилин;
  • Зніміть плівку та обережно кожен листок;
  • Подрібніть цибулю та підсмажте її на пательні;
  • Додайте до цибулі сіль та моркву, та продовжуйте смажити;
  • Змішайте фарш, піджаку, перець, коріандр, паприку та все ретельно перемішайте;
  • Покладіть на одну половину капустяного листка фарш та накрийте другою половиною;
  • Змішайте яйця, сметану, перець, сіль, паприку та перемішайте все. Потім додайте борошно та ретельно перемішайте;
  • Кожен капустяний листок занурте у кляр з обох боків і підсмажте на пательні.

Начинку ви можете обрати на свій смак. Дехто з читачів навіть запропонував замінити мʼясо на сир або гриби.

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