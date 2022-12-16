Капустяні котлети з фаршем: рецепт смачної та легкої страви

Котлети готуються зовсім нескладно, але виходять дуже смачними, ніжними та апетитними. Їх можна подати до обіду, на вечерю та як перекушування.
Капустяні котлети — це свіжа капуста, що пройшла легку термічну обробку. Рецепт, який ми сьогодні пропонуємо, готується з додаванням фаршу. Ці котлетки гідно оцінять ваші рідні та друзі та стануть однією з улюблених овочевих страв.
Складові:
- капуста свіжа – 300 г;
- яйце – 1 шт;
- фарш – 200 г;
- сметана – 2 ст. л;
- цибуля – 1 шт.;
- борошно – 50 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений – до смаку;
- сіль за смаком;
- кріп, петрушка;
- олія для смаження.
Приготування:
Дрібно наріжте капусту та цибулю, залийте окропом на дві хвилини. Злийте воду, відтисніть і додайте дрібно нарізану зелень, фарш, яйце, сметану, борошно, соду, сіль та перець. Все добре перемішайте.
Формуйте котлетки і обсмажуйте на олії з обох боків до рум'яності.
Поради:
Фарш для котлет підійде будь-який.
Сметана може бути будь-якої жирності.
Під час ліплення котлет змочуйте руки холодною водою, тоді котлети не будуть прилипати і працювати буде зручніше.
Такі котлети можна запікати й у духовці. Для цього формуйте їх і викладайте на деко, застелене папером, випікайте за температури 200 градусів 30 хвилин.
Подавати таку страву можна зі сметаною чи будь-яким соусом.
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