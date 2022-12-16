Капустяні котлети з фаршем: рецепт смачної та легкої страви

Котлети готуються зовсім нескладно, але виходять дуже смачними, ніжними та апетитними. Їх можна подати до обіду, на вечерю та як перекушування.

Капустяні котлети — це свіжа капуста, що пройшла легку термічну обробку. Рецепт, який ми сьогодні пропонуємо, готується з додаванням фаршу. Ці котлетки гідно оцінять ваші рідні та друзі та стануть однією з улюблених овочевих страв.

Складові:

капуста свіжа – 300 г;

яйце – 1 шт;

фарш – 200 г;

сметана – 2 ст. л;

цибуля – 1 шт.;

борошно – 50 г;

сода — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений – до смаку;

сіль за смаком;

кріп, петрушка;

олія для смаження.

Приготування:

Дрібно наріжте капусту та цибулю, залийте окропом на дві хвилини. Злийте воду, відтисніть і додайте дрібно нарізану зелень, фарш, яйце, сметану, борошно, соду, сіль та перець. Все добре перемішайте.

Формуйте котлетки і обсмажуйте на олії з обох боків до рум'яності.

Поради:

Фарш для котлет підійде будь-який.

Сметана може бути будь-якої жирності.

Під час ліплення котлет змочуйте руки холодною водою, тоді котлети не будуть прилипати і працювати буде зручніше.

Такі котлети можна запікати й у духовці. Для цього формуйте їх і викладайте на деко, застелене папером, випікайте за температури 200 градусів 30 хвилин.

Подавати таку страву можна зі сметаною чи будь-яким соусом.

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