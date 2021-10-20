Карасі в сметані: класичний рецепт

Рецепти і технологія традиційних страв вивірені не роками, і навіть не десятиліттями, а століттями. Колись вони передавалися з уст в уста, а нині зберігаються в кулінарних книгах.

Є страви складні, а є мінімалістичні за своїм складом і технологією. Одне з них — карасі в сметані. Все, що необхідно для їхнього приготування, — це позначені в назві карасі і сметана. Все решта — лише варіації на тему від грандів від кулінарії або любителів творити на кухні.

Ніяких овочів і гарнірів, все це можна подати окремо. Ніяких зайвих спецій, бо вони тільки заб'ють тонкий вершковий смак страви і особливу насолоду від молодих карасів.

Інгредієнти:

1 кг карасів

2 склянки жирної сметани

мука

рослинна олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Карасів очистити від луски, випатрати, видалити зябра, промити тушки холодною водою, ретельно обсушити, посолити, поперчити, не забути втерти спеції і всередині черевця, і залишити на 15-20 хвилин.

Підготовлені тушки запанірувати в борошні і обсмажити на олії до золотистого кольору.

Обсмажених карасів укласти в один шар в змащену олією форму, залити сметаною так, щоб вона повністю покрила всі тушки, і запікати 20-30 хвилин при 180-200 ° С до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Карасів вибирайте найсвіжіших і невеликих, оптимальний розмір — завбільшки з долоню.

Сметану використовуйте з вмістом жиру не менше 20%, найкраще — домашню. Частина сметани можете замінити вершками.

Щоб максимально убезпечити себе від метушні з дрібними кісточками під час прийому їжі, перед смаженням зробіть по всій поверхні тушок надсечкі у вигляді сіточки. Допоможе в цій ситуації і лимонний сік, який, як відомо, любить будь-яка риба.

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