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Карасі в сметані з цибулею в духовці: класичний рецепт
Рибу використовуйте тільки живу, незаморожену, і бажано середніх розмірів.
Якщо надрізати спинку карася вертикально або хрестоподібно, то вийде ароматна рибка, в якій практично не буде кісток. Запечена в сметані, вона особливо смачна і корисна, всередині залишається соковитою, а зовні з хрусткою золотистою скоринкою.
Інгредієнти
- карась
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 3-4 шт.
- сметана 25%
- 80 г
- олія
- 20 мл
- сіль
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- перець чорний мелений
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Карасі очистьте від луски, видаліть нутрощі, чорну плівку, плавці та хвіст. Промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
По обидва боки тушки зробіть неглибокі надрізи. Натріть карасів чорним перцем меленим, посоліть.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Дно і боки форми для запікання змастіть олією, по всьому дну розподіліть цибулю, на неї викладіть карасів, рясно змастіть сметаною.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Сметану використовуйте жирну.
За бажанням використовуйте спеції для риби.