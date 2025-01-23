Крем-суп із червоної сочевиці та карі: рецепт індійської кухні

Цей ароматний суп з поживною червоною сочевицею, вершковим кокосовим молоком, овочами та спеціями зігріє вас у холодні сірі дні та стане родзинкою вашої кулінарної майстерності. Наповнить дім теплом та пряним ароматом.

На сторінці alfiecooks розповіли, як просто та швидко приготувати суп з сочевиці із пряним карі, натхненний індійським настроєм. Рецепт розраховано на 4-6 порцій.

Інгредієнти Морква 2 шт. Цибуля 2 шт. Червоний перець 1 шт. Часник 4 зубчики Імбир Перець чилі Приправа карі 1 ст. л Мелений кмин 1 ч.л Мелений коріандр 1 ч. л Мелена куркума 1 ч. л Томатне пюре 1 ст. л Червона сочевиця 100 г Кокосове молоко 400 мл Овочевий бульйон 750 мл Свіжий коріандр Йогурт 100 г Сіль Перець Оливкова олія

Приготування

Дрібно наріжте моркву, цибулю та перець. Розігрійте оливкову олію у каструлі на середньому вогні. Додайте туди овочі, посоліть та пасеруйте близько 5-10 хв до розм’якшення. Дрібно наріжте часник, імбир та чилі. Додати у каструлю та готуйте ще 1 хв до появи смачного аромату. Додайте сушені спеції, добре перемішайте та готуйте ще 1 хв. Потім додайте томатне пюре та готуйте 1 хв. Влийте кокосове молоко та овочевий бульйон і додайте сочевицю. Добре перемішати, доведіть до кипіння та варіть 20-30 хв під кришкою, регулярно помішуючи, щоб суп не пригорів. Приправте до свого смаку сіллю та перцем. Зробіть суп улюбленої консистенції повністю перебивши його у блендері, або лише половину. За потреби додайте ще трохи окропу. Для подачі розлийте суп по тарілках, зверху покладіть декілька ложок несолодкого йогурту, свіжий коріандр перець чилі та за бажанням, прикрасьте улюбленою зеленню

Цей пряний суп ідеально смакує з хрустким тостом або сухариками.

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