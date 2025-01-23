Крем-суп із червоної сочевиці та карі: рецепт індійської кухні

Цей ароматний суп з поживною червоною сочевицею, вершковим кокосовим молоком, овочами та спеціями зігріє вас у холодні сірі дні та стане родзинкою вашої кулінарної майстерності. Наповнить дім теплом та пряним ароматом.
На сторінці alfiecooks розповіли, як просто та швидко приготувати суп з сочевиці із пряним карі, натхненний індійським настроєм. Рецепт розраховано на 4-6 порцій.
Інгредієнти
- Морква
- 2 шт.
- Цибуля
- 2 шт.
- Червоний перець
- 1 шт.
- Часник
- 4 зубчики
- Імбир
- Перець чилі
- Приправа карі
- 1 ст. л
- Мелений кмин
- 1 ч.л
- Мелений коріандр
- 1 ч. л
- Мелена куркума
- 1 ч. л
- Томатне пюре
- 1 ст. л
- Червона сочевиця
- 100 г
- Кокосове молоко
- 400 мл
- Овочевий бульйон
- 750 мл
- Свіжий коріандр
- Йогурт
- 100 г
- Сіль
- Перець
- Оливкова олія
Приготування
- Дрібно наріжте моркву, цибулю та перець.
- Розігрійте оливкову олію у каструлі на середньому вогні. Додайте туди овочі, посоліть та пасеруйте близько 5-10 хв до розм’якшення.
- Дрібно наріжте часник, імбир та чилі. Додати у каструлю та готуйте ще 1 хв до появи смачного аромату.
- Додайте сушені спеції, добре перемішайте та готуйте ще 1 хв.
- Потім додайте томатне пюре та готуйте 1 хв.
- Влийте кокосове молоко та овочевий бульйон і додайте сочевицю. Добре перемішати, доведіть до кипіння та варіть 20-30 хв під кришкою, регулярно помішуючи, щоб суп не пригорів.
- Приправте до свого смаку сіллю та перцем.
- Зробіть суп улюбленої консистенції повністю перебивши його у блендері, або лише половину. За потреби додайте ще трохи окропу.
- Для подачі розлийте суп по тарілках, зверху покладіть декілька ложок несолодкого йогурту, свіжий коріандр перець чилі та за бажанням, прикрасьте улюбленою зеленню
Цей пряний суп ідеально смакує з хрустким тостом або сухариками.
Ми також писали про те, як приготувати вершковий крем-суп із цвітної капусти.
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