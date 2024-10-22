Карпатська грибна юшка: рецепт улюбленої страви

Справжня грибна юшка сповнена ароматом лісу та кожен її ковток подарує вам тепло та затишок. Гриби, особливо ті, що ростуть у Карпатах, мають неповторний смак і аромат, який неможливо порівняти з магазинними.
На сторінці mil_alexx_pp поділилися рецептом ароматної та смачної карпатської грибної юшки, яка порадує вас та ваших близьких в холодні осінні вечори. Ця страва не лише смачна, але й вкрай поживна, адже в ній поєднуються натуральні інгредієнти, які насичують організм вітамінами та мікроелементами.
Інгредієнти
- Картопля
- 900 г
- Копчена курка
- 350 г
- Сушені білі гриби
- 100 г
- Олія
- 40 г
- Цибуля
- 150 г
- Морква
- 200 г
- Борошно
- 1.5 ст. л
- Сметана
- 300 г
- Вода
- 1.5-2 л
- Плавлений сир
- 1 шт.
- Сіль
- Перець
- Паприка
Приготування:
- Залийте окропом сушені гриби та лишіть їх на 30 хв;
- У каструлю вкиньте нарізану картоплю та м’ясо, залийте водою та поставте варитися;
- Злийте з грибів воду та обсмажте їх на 1 ст.л олії близько 5 хв;
- Перекиньте гриби в каструлю, не забудьте зняти піну в процесі приготування;
- Влийте на пательню олію та обсмажте цибулю;
- Додайте дрібно натерту моркву та можна ще 1-2 зубчики часнику, перемішайте все та смажте ще 5 хв;
- На пательню вкиньте борошно та влийте олію, ретельно вимішайте все;
- Потім перемішайте разом з цибулею та морквою.
- Додайте сметану, сіль, перець і паприку;
- Якщо юшка виходить дуже густою, влийте у неї 1-2 черпаки води;
- Додайте плавлений сирок і ретельно вимішуйте все до однорідності;
- Перекиньте до супу і проваріть ще 5-7 хв, потім знімайте з плити.
Поради:
- Замість сушених грибів можна використати свіжі, в такому разі вам знадобиться 400-500 г.
@mil_alexx_pp КАРПАТСЬКА ГРИБНА ЮШКА ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо ✅Нам знадобиться: 900г картоплі 350г м’яса( не обов’язково, але я дав копчену курку) 100г сушених білих грибів(або 400-500г сирих) 40г олії 150г цибулі 200г моркви 1.5ст.л борошна 300г сметани 1.5-2л води пачка плавленого сирку(Дружба) сіль, перець, паприка ⏳час приготування: 50 хв КБЖВ на 100г :К.58 Б.3.1 Ж.1.9 В.6.4 Прийом: #обід, #перекус ⚖️вага всієї порції - 3500г залийте окропом сушені гриби, та лишіть на 30хв в каструлю вкиньте нарізану картоплю, та м’ясо(не обов’язково, але по бажанню можна - копчена курка дає класний аромат димку) - залийте водою і ставте варитись Злийте з грибів воду, і обсмажте на 1ст.л олії близько 5хв. Перекиньте гриби в каструлю - та не забудьте зняти піну в процесі приготування влийте в сковорідку олію, та обсмажте 4хв цибулю. Додайте дрібно натерту моркву і можна ще 1-2 зубчики часнику розчавити, і перемішуючи смажте 5хв. в сковорідку вкиньте борошно і влийте олію, та ретельно вимішайте між собою. Перемішайте разом з цибулею і морквою. додайте сметану, сіль, перець, паприку. Якщо виходить дуже густим - влийте з супу 1-2 черпаки води. Додайте плавлений сирок і ретельно вимішуйте до однорідності перекиньте до супу, вимішайте та проваріть ще 5-7хв і готово до подачі Всім смачного #юшка #грибнаюшка #грибнийсуп #обід ♬ оригінальний звук - Алекс
Карпатська грибна юшка — це ідеальна страва для сімейного обіду або вечері. Її приготування не займе багато часу, але результат вас приємно здивує.
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