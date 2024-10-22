Карпатська грибна юшка: рецепт улюбленої страви

Справжня грибна юшка сповнена ароматом лісу та кожен її ковток подарує вам тепло та затишок. Гриби, особливо ті, що ростуть у Карпатах, мають неповторний смак і аромат, який неможливо порівняти з магазинними.

На сторінці mil_alexx_pp поділилися рецептом ароматної та смачної карпатської грибної юшки, яка порадує вас та ваших близьких в холодні осінні вечори. Ця страва не лише смачна, але й вкрай поживна, адже в ній поєднуються натуральні інгредієнти, які насичують організм вітамінами та мікроелементами.

Інгредієнти Картопля 900 г Копчена курка 350 г Сушені білі гриби 100 г Олія 40 г Цибуля 150 г Морква 200 г Борошно 1.5 ст. л Сметана 300 г Вода 1.5-2 л Плавлений сир 1 шт. Сіль Перець Паприка

Приготування:

Залийте окропом сушені гриби та лишіть їх на 30 хв; У каструлю вкиньте нарізану картоплю та м’ясо, залийте водою та поставте варитися; Злийте з грибів воду та обсмажте їх на 1 ст.л олії близько 5 хв; Перекиньте гриби в каструлю, не забудьте зняти піну в процесі приготування; Влийте на пательню олію та обсмажте цибулю; Додайте дрібно натерту моркву та можна ще 1-2 зубчики часнику, перемішайте все та смажте ще 5 хв; На пательню вкиньте борошно та влийте олію, ретельно вимішайте все; Потім перемішайте разом з цибулею та морквою. Додайте сметану, сіль, перець і паприку; Якщо юшка виходить дуже густою, влийте у неї 1-2 черпаки води; Додайте плавлений сирок і ретельно вимішуйте все до однорідності; Перекиньте до супу і проваріть ще 5-7 хв, потім знімайте з плити.

Поради:

Замість сушених грибів можна використати свіжі, в такому разі вам знадобиться 400-500 г.

#грибнаюшка #грибнийсуп #обід ♬ оригінальний звук - Алекс @mil_alexx_pp КАРПАТСЬКА ГРИБНА ЮШКА ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо ✅Нам знадобиться: 900г картоплі 350г м’яса( не обов’язково, але я дав копчену курку) 100г сушених білих грибів(або 400-500г сирих) 40г олії 150г цибулі 200г моркви 1.5ст.л борошна 300г сметани 1.5-2л води пачка плавленого сирку(Дружба) сіль, перець, паприка ⏳час приготування: 50 хв КБЖВ на 100г :К.58 Б.3.1 Ж.1.9 В.6.4 Прийом: #обід #перекус ⚖️вага всієї порції - 3500г залийте окропом сушені гриби, та лишіть на 30хв в каструлю вкиньте нарізану картоплю, та м’ясо(не обов’язково, але по бажанню можна - копчена курка дає класний аромат димку) - залийте водою і ставте варитись Злийте з грибів воду, і обсмажте на 1ст.л олії близько 5хв. Перекиньте гриби в каструлю - та не забудьте зняти піну в процесі приготування влийте в сковорідку олію, та обсмажте 4хв цибулю. Додайте дрібно натерту моркву і можна ще 1-2 зубчики часнику розчавити, і перемішуючи смажте 5хв. в сковорідку вкиньте борошно і влийте олію, та ретельно вимішайте між собою. Перемішайте разом з цибулею і морквою. додайте сметану, сіль, перець, паприку. Якщо виходить дуже густим - влийте з супу 1-2 черпаки води. Додайте плавлений сирок і ретельно вимішуйте до однорідності перекиньте до супу, вимішайте та проваріть ще 5-7хв і готово до подачі Всім смачного #юшка

Карпатська грибна юшка — це ідеальна страва для сімейного обіду або вечері. Її приготування не займе багато часу, але результат вас приємно здивує.

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