Гриби — справжній символ української кухні, а особливо білі гриби, які збирають у гірських лісах. Їхній насичений аромат та смак роблять будь-яку страву особливою. Карпатська юшка поєднує їх із овочами, вершковим маслом та легкою копченою ноткою паприки, створює ідеальну гарячу страву для холодних вечорів або затишних зустрічей із друзями.

Цей суп легко приготувати вдома, навіть якщо у вас немає власного лісу, а смак і аромат перенесе вас у Карпати з першого ковтка, а як це зробити розповіли на сторінці ЇDAKИ ASMR COOKING.

Інгредієнти сухі білі гриби 100 г цибуля 3 шт. морква 2 шт. картопля 3–4 шт. борошно 4 ст. л вершкове масло 40–50 г сіль чорний перець копчена паприка сметана окріп

Сухі гриби залийте окропом і залиште настоюватися на 30 хв. Це допоможе відкрити аромат білих грибів. Настій зберегти, адже він стане основою бульйону. Гриби обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Додайте нарізану цибулю та натерту моркву, смажте до м’якості, поки аромат не наповнить кухню. Додайте борошно, добре перемішайте та обсмажте до горіхового аромату. Це зробить юшку густою та насиченою. Влийте грибний настій, додайте сіль, чорний перець і копчену паприку. Протушкуйте кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Додайте нарізану картоплю, залийте окропом до потрібної густоти та тушкуйте близько 30 хв до готовності. Наприкінці додайте сметану, перемішайте та подавайте гарячою.

Карпатська грибна юшка — більше ніж суп, це атмосфера українських гір, теплий дім і традиції в одній мисці. Густий, ароматний, зі сметаною та легкими нотками копченої паприки, суп робить будь-який день особливим.