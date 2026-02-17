Карпатська грибна юшка tiktok.com_@mil_alexx_pp

Простий рецепт від фудблогера mil_alexx_pp нагадує, що найкраща їжа — та, яка зігріває не лише тіло, а й підіймає настрій. Карпатська кухня — це про простоту, місцеві продукти та повагу до традицій. У час, коли ми втомилися від складних гастрономічних «конструкцій», саме такі страви повертають відчуття дому.

Грибна юшка — одна з базових страв гірських регіонів України. Її готували з того, що було під рукою, як то картопля, гриби, овочі, трохи сметани та жодного зайвого руху. Сьогодні ця страва переживає нову хвилю популярності, адже її готують фудблогери, шефи та ті, хто просто шукає комфортну їжу для буднів.

На відміну від класичних крем-супів, карпатська юшка має насичену, але не важку текстуру. Вона не перебиває смак грибів, а підкреслює їх завдяки правильному балансу овочів, сметани та спецій.

Ключовий інгредієнт — білі гриби. Саме вони дають той глибокий, «лісовий» аромат, який неможливо ні з чим сплутати.

Інгредієнти картопля 900 г м’ясо 350 г сушені білі гриби 100 г (або 400–500 г свіжих) олія 40 г цибуля 150 г морква 200 г борошно 1,5 ст. л сметана 300 г вода 1,5–2 л плавлений сир 1 шт. сіль чорний перець паприка

Приготування

Сушені гриби залийте окропом і залиште на 30 хв. Це не лише пом’якшує текстуру, а й «пробуджує» аромат. У каструлю викладіть нарізану картоплю та м’ясо, якщо використовуєте. Залийте водою й поставте варитися. Воду з грибів злийте, гриби наріжте та обсмажте на 1 ст. л олії приблизно 5 хв. Додайте їх до каструлі та не забуваючи знімати піну під час варіння. На сковороді обсмажте цибулю, десь 4 хв, додайте дрібно натерту моркву та готуйте ще 5 хв. Додайте борошно та трохи олії, ретельно перемішайте. Введіть сметану, спеції, а за потреби — 1–2 черпаки бульйону. Наприкінці додайте плавлений сирок і вимішуйте до однорідності. Перекладіть суміш у каструлю, добре перемішайте та проваріть ще 5–7 хв.

Карпатська грибна юшка — це більше, ніж суп. Це про спокій, традицію та теплі вечори на кухні. Вона не потребує складних технік, але завжди виходить смачною. І, можливо, саме такі рецепти — найкращий спосіб трохи пригальмувати та подбати про себе.