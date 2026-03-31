Карпатський ґаламбиць instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Українська кухня сьогодні переживає нову хвилю популярності, адже ми все частіше повертаємося до місцевих рецептів, які передавалися з покоління у покоління. І ґаламбиць — саме з таких і про рецепт цієї страви розповіла фудблогерка Myroslava Pekariuk. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку і той самий ефект «як у бабусі».

Це проста, пісна страва, яка народилася у регіонах, де цінували доступність і поживність. Кукурудзяна крупа, цибуля, квасна капуста — інгредієнти, які були під рукою майже ц кожній родині. Але секрет не лише у продуктах, а й у способі приготування та атмосфері.

Інгредієнти

Основа

кукурудзяна крупа 100–120 г

вода 400 мл

сіль

Засмажка

цибуля 2 шт.

олія

сіль

перець

паприка

Подача

квашена капуста

запашна олія

Приготування

У каструлі доведіть до кипіння воду, трохи посоліть. Всипте кукурудзяну крупу та варіть на малому вогні, постійно помішуйте. Через 10–15 хв маса стане густою, саме такою, як потрібно. Зніміть кашу з вогню та залиште її трохи настоятися. Це зробить текстуру щільнішою та зручною для формування. За допомогою столової ложки сформуйте невеликі кльоцки та викладіть їх на тарілку. Наріжте цибулю півкільцями та обсмажте її на олії до золотистого кольору. Саме тут з’являється той самий аромат «домашньої кухні». До цибулі додайте сіль, перець і паприку. Перемішайте та засмажка стане насиченою та пряною. Квашену капусту викладіть у миску, додайте трохи сирої цибулі тонкими півкільцями і запашну олію. Легко перемішайте. Ґаламбиці щедро полийте гарячою цибулевою засмажкою та подавайте разом із квашеною капустою

Ґаламбиць — приклад того, як традиційна кухня працює з балансом, м’яка текстура кукурудзяної основи, хрустка, ароматна цибуля та кислинка капусти. Це ідеальне поєднання смаків, яке не потребує нічого зайвого. До того ж страва повністю пісна, що робить її актуальною для тих, хто дотримується рослинного харчування чи шукає легкі, проте ситні варіанти.

У світі гастрономічних трендів і складних рецептів ґаламбиць звучить як тихий, але впевнений голос традиції. Це нагадування, щоб приготувати щось справді смачне, не потрібно багато, достатньо простих інгредієнтів і трохи любові.