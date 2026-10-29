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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
1 хв

Картопля, фарширована грибами: рецепт ефектної страви для святкового столу

Картопля, фарширована грибами, — це апетитна, красива страва, яка підійде для сімейного обіду або до святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
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Картопля, фарширована грибами

Картопля, фарширована грибами / © Credits

Нафаршируйте картоплю начинкою з обсмажених грибів із цибулею, посипте сиром і запікайте в духовці до утворення рум’яної скоринки.

Інгредієнти

картопля
8 шт.
печериці
400 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
твердий сир
120 г
сметана
2 ст. л.
олія
30 мл
мелений чорний перець
сіль

  1. Помийте картоплю, загорніть кожну бульбу у фольгу та запікайте у заздалегідь розігрітій духовці за температури 200 градусів протягом 40–50 хвилин. Дайте охолонути.

  2. Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками.

  3. Печериці промийте, дрібно наріжте.

  4. Твердий сир натріть на великій тертці.

  5. У сковороді на середньому вогні обсмажте на олії цибулю та гриби до легкого золотистого кольору, посоліть і поперчіть.

  6. Картоплю розріжте вздовж, з кожної половинки обережно вийміть частину м’якоті, подрібніть її виделкою, посоліть і змішайте з обсмаженими грибами та цибулею.

  7. Нафаршируйте половинки картоплі начинкою (з гіркою), зверху змастіть сметаною, посипте твердим сиром і перекладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  8. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15–20 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Готову страву можна посипати подрібненою зеленню.

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