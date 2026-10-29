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Картопля, фарширована грибами: рецепт ефектної страви для святкового столу
Картопля, фарширована грибами, — це апетитна, красива страва, яка підійде для сімейного обіду або до святкового столу.
Нафаршируйте картоплю начинкою з обсмажених грибів із цибулею, посипте сиром і запікайте в духовці до утворення рум’яної скоринки.
Інгредієнти
- картопля
- 8 шт.
- печериці
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- твердий сир
- 120 г
- сметана
- 2 ст. л.
- олія
- 30 мл
- мелений чорний перець
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- сіль
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Помийте картоплю, загорніть кожну бульбу у фольгу та запікайте у заздалегідь розігрітій духовці за температури 200 градусів протягом 40–50 хвилин. Дайте охолонути.
Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками.
Печериці промийте, дрібно наріжте.
Твердий сир натріть на великій тертці.
У сковороді на середньому вогні обсмажте на олії цибулю та гриби до легкого золотистого кольору, посоліть і поперчіть.
Картоплю розріжте вздовж, з кожної половинки обережно вийміть частину м’якоті, подрібніть її виделкою, посоліть і змішайте з обсмаженими грибами та цибулею.
Нафаршируйте половинки картоплі начинкою (з гіркою), зверху змастіть сметаною, посипте твердим сиром і перекладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15–20 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Готову страву можна посипати подрібненою зеленню.