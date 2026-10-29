Картопля, фарширована грибами: рецепт ефектної страви для святкового столу

Нафаршируйте картоплю начинкою з обсмажених грибів із цибулею, посипте сиром і запікайте в духовці до утворення рум’яної скоринки.

Помийте картоплю, загорніть кожну бульбу у фольгу та запікайте у заздалегідь розігрітій духовці за температури 200 градусів протягом 40–50 хвилин. Дайте охолонути.

Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками.

Печериці промийте, дрібно наріжте.

Твердий сир натріть на великій тертці.

У сковороді на середньому вогні обсмажте на олії цибулю та гриби до легкого золотистого кольору, посоліть і поперчіть.

Картоплю розріжте вздовж, з кожної половинки обережно вийміть частину м’якоті, подрібніть її виделкою, посоліть і змішайте з обсмаженими грибами та цибулею.

Нафаршируйте половинки картоплі начинкою (з гіркою), зверху змастіть сметаною, посипте твердим сиром і перекладіть на деко, застелене пергаментним папером.