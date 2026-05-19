Картопля по-селянськи з курячими шашликами у духовці: домашній рецепт

Картопля по-селянськи з курячими шашликами у духовці tiktok.com/@radostina_ksenia_

Домашня кухня сьогодні повертає собі статус місця, де не лише готують, а й відпочивають. Ми все частіше обираємо прості, але продумані рецепти, які не потребують складної техніки, але дають максимум смаку.

Фудблогерка Radostina Kseniia розповіла про рецепт страви, яка поєднує одразу кілька улюблених компонентів, а саме, картоплю по-селянськи, курячі шашлички та ароматні гриби з цибулею. Усе готується в одній духовці, просочується спеціями та створює ідеально збалансовану домашню страву.

Інгредієнти

Куряче м’ясо

куряче філе 400 г

сметана 2 ст. л

гірчиця 1 ч. л

сіль

перець

паприка 0,5 ч. л

сушений часник 0,5 ч. л

Гриби

печериці 350 г

цибуля 2–3 шт.

соєвий соус 2 ст. л

сіль

перець

сушений часник 0,5 ч. л

Картопля

картопля 7–10 шт.

олія 2 ст. л

сіль

перець

паприка 1 ч. л

сушена зелень 1 ч. л

Соус

сметана 3 ст. л

гірчиця 1 ч. л

часник 1 зубчик

сіль

перець

свіжй кріп 1 пучок

Приготування

Спочатку замаринуйте всі інгредієнти окремо — м’ясо, гриби з цибулею та картоплю. Залиште їх приблизно на 30 хв, щоб смаки краще розкрилися. Тим часом замочіть дерев’яні шпажки у воді, щоб вони не підгоріли у духовці. Після цього нанизуйте на них гриби, цибулю та куряче м’ясо, щоб вийшли шашлики. Картоплю викладіть на деко, застелене пергаментом. У центрі розмістіть підготовлені шашлики. Запікайте у духовці приблизно 30 хв за 180°C, час може трохи змінюватися залежно від вашої духовки. Поки страва готується, змішайте інгредієнти для соусу: сметану, гірчицю, подрібнений часник, сіль, перець і свіжий кріп. Подавайте страву гарячою та доповніть її ніжним сметанно-кроповим соусом.

Усе готується в одній духовці, без складних процесів і зайвого клопоту, саме такі страви найчастіше стають улюбленими.

