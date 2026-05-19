Рецепти
151
2 хв

Картопля по-селянськи з курячими шашликами у духовці: домашній рецепт

Запечена картопля зі спеціями, соковиті курячі шашлики та ароматні гриби з цибулею — це той випадок, коли звичайна вечеря перетворюється на маленьке свято без зайвих зусиль.

Станіслава Бондаренко
Картопля по-селянськи з курячими шашликами у духовці tiktok.com/@radostina_ksenia_

Домашня кухня сьогодні повертає собі статус місця, де не лише готують, а й відпочивають. Ми все частіше обираємо прості, але продумані рецепти, які не потребують складної техніки, але дають максимум смаку.

Фудблогерка Radostina Kseniia розповіла про рецепт страви, яка поєднує одразу кілька улюблених компонентів, а саме, картоплю по-селянськи, курячі шашлички та ароматні гриби з цибулею. Усе готується в одній духовці, просочується спеціями та створює ідеально збалансовану домашню страву.

Інгредієнти

Куряче м’ясо

  • куряче філе 400 г

  • сметана 2 ст. л

  • гірчиця 1 ч. л

  • сіль

  • перець

  • паприка 0,5 ч. л

  • сушений часник 0,5 ч. л

Гриби

  • печериці 350 г

  • цибуля 2–3 шт.

  • соєвий соус 2 ст. л

  • сіль

  • перець

  • сушений часник 0,5 ч. л

Картопля

  • картопля 7–10 шт.

  • олія 2 ст. л

  • сіль

  • перець

  • паприка 1 ч. л

  • сушена зелень 1 ч. л

Соус

  • сметана 3 ст. л

  • гірчиця 1 ч. л

  • часник 1 зубчик

  • сіль

  • перець

  • свіжй кріп 1 пучок

Приготування

  1. Спочатку замаринуйте всі інгредієнти окремо — м’ясо, гриби з цибулею та картоплю.

  2. Залиште їх приблизно на 30 хв, щоб смаки краще розкрилися.

  3. Тим часом замочіть дерев’яні шпажки у воді, щоб вони не підгоріли у духовці.

  4. Після цього нанизуйте на них гриби, цибулю та куряче м’ясо, щоб вийшли шашлики.

  5. Картоплю викладіть на деко, застелене пергаментом.

  6. У центрі розмістіть підготовлені шашлики.

  7. Запікайте у духовці приблизно 30 хв за 180°C, час може трохи змінюватися залежно від вашої духовки.

  8. Поки страва готується, змішайте інгредієнти для соусу: сметану, гірчицю, подрібнений часник, сіль, перець і свіжий кріп.

  9. Подавайте страву гарячою та доповніть її ніжним сметанно-кроповим соусом.

Усе готується в одній духовці, без складних процесів і зайвого клопоту, саме такі страви найчастіше стають улюбленими.

