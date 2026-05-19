Картопля по-селянськи з курячими шашликами у духовці: домашній рецепт
Запечена картопля зі спеціями, соковиті курячі шашлики та ароматні гриби з цибулею — це той випадок, коли звичайна вечеря перетворюється на маленьке свято без зайвих зусиль.
Домашня кухня сьогодні повертає собі статус місця, де не лише готують, а й відпочивають. Ми все частіше обираємо прості, але продумані рецепти, які не потребують складної техніки, але дають максимум смаку.
Фудблогерка Radostina Kseniia розповіла про рецепт страви, яка поєднує одразу кілька улюблених компонентів, а саме, картоплю по-селянськи, курячі шашлички та ароматні гриби з цибулею. Усе готується в одній духовці, просочується спеціями та створює ідеально збалансовану домашню страву.
Інгредієнти
Куряче м’ясо
куряче філе 400 г
сметана 2 ст. л
гірчиця 1 ч. л
сіль
перець
паприка 0,5 ч. л
сушений часник 0,5 ч. л
Гриби
печериці 350 г
цибуля 2–3 шт.
соєвий соус 2 ст. л
сіль
перець
сушений часник 0,5 ч. л
Картопля
картопля 7–10 шт.
олія 2 ст. л
сіль
перець
паприка 1 ч. л
сушена зелень 1 ч. л
Соус
сметана 3 ст. л
гірчиця 1 ч. л
часник 1 зубчик
сіль
перець
свіжй кріп 1 пучок
Приготування
Спочатку замаринуйте всі інгредієнти окремо — м’ясо, гриби з цибулею та картоплю.
Залиште їх приблизно на 30 хв, щоб смаки краще розкрилися.
Тим часом замочіть дерев’яні шпажки у воді, щоб вони не підгоріли у духовці.
Після цього нанизуйте на них гриби, цибулю та куряче м’ясо, щоб вийшли шашлики.
Картоплю викладіть на деко, застелене пергаментом.
У центрі розмістіть підготовлені шашлики.
Запікайте у духовці приблизно 30 хв за 180°C, час може трохи змінюватися залежно від вашої духовки.
Поки страва готується, змішайте інгредієнти для соусу: сметану, гірчицю, подрібнений часник, сіль, перець і свіжий кріп.
Подавайте страву гарячою та доповніть її ніжним сметанно-кроповим соусом.
Усе готується в одній духовці, без складних процесів і зайвого клопоту, саме такі страви найчастіше стають улюбленими.