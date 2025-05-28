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Картопля в сухарях: рецепт оригінального гарніру
Страва дуже смачна та має дуже апетитний вигляд. Це справжня знахідка для всіх шанувальників картоплі.
Інгредієнти
- картопля
- 5 шт.
- сухарі панірувальні
- 4 ст. л.
- олія
- 3 ст. л.
- приправа для картоплі
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Подавайте на закуску або гарнір до м'яса чи риби. Картопля виходить м'якою всередині з ароматом хрусткої скоринки.
Картоплю помийте, очистьте і наріжте часточками.
Викладіть в миску, додайте олію, приправу для картоплі, перець чорний мелений, сіль і панірувальні сухарі.
Добре перемішайте.
Викладіть на деко, застелене пергаментом, в один шар.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
Поради:
Картоплю бажано вибирати довгастої форми та одного розміру.