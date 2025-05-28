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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

Картопля в сухарях: рецепт оригінального гарніру

Страва дуже смачна та має дуже апетитний вигляд. Це справжня знахідка для всіх шанувальників картоплі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Картопля в сухарях

Картопля в сухарях / © Credits

Інгредієнти

картопля
5 шт.
сухарі панірувальні
4 ст. л.
олія
3 ст. л.
приправа для картоплі
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

Подавайте на закуску або гарнір до м'яса чи риби. Картопля виходить м'якою всередині з ароматом хрусткої скоринки.

  1. Картоплю помийте, очистьте і наріжте часточками.

  2. Викладіть в миску, додайте олію, приправу для картоплі, перець чорний мелений, сіль і панірувальні сухарі.

  3. Добре перемішайте.

  4. Викладіть на деко, застелене пергаментом, в один шар.

  5. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.

Поради:

  • Картоплю бажано вибирати довгастої форми та одного розміру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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