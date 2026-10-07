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Картопля з грибами у сметані: рецепт вишуканої осінньої страви
Це одна з найпопулярніших страв, до того ж вона дуже ситна й недорога. Гриби можна використовувати будь-які.
Подавайте картоплю з грибами у сметані гарячою, посипавши свіжою зеленню, разом з овочами та скибочкою хрусткого хліба.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- печериці
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сметана 15 %
- 150 г
- вершкове масло
- 50 г
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Гриби промийте та наріжте тонкими пластинками.
Картоплю та цибулю очистьте, помийте. Картоплю наріжте брусочками, цибулю — півкільцями.
У сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до м’якості, викладіть гриби, обсмажте 5–7 хвилин.
Додайте картоплю, перемішайте, обсмажуйте ще 10 хвилин, потім влийте сметану, посипте чорним перцем, посоліть, перемішайте, накрийте кришкою і готуйте на повільному вогні 5–10 хвилин, періодично перемішуючи.
Поради:
Сметану можна використовувати будь-якої жирності.