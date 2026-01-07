- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Картопля з куркою помідорами та сиром, запечена в човниках із пергаменту: рецепт ефектної страви
Апетитна, оригінальна страва, яка має гарний вигляд, подається порційно, і стане прикрасою будь-якого святкового столу.
Готується дуже просто і швидко, для цього картоплю, цибулю, помідори і сир викладіть у пергаментний човник і запечіть у духовці.
Інгредієнти
- куряче філе
- 350 г
- картопля
- 4 шт.
- сир твердий
- 120 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 3 зубчики
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- зелень петрушки
-
Часник очистіть і пропустіть через прес.
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на середні кубики, посоліть, поперчіть, додайте часник і перемішайте.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Сир натріть на велику тертку.
Картоплю помийте, наріжте тонкими кружальцями і посипте паприкою.
Помідори наріжте півкільцями.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Із пергаменту сформуйте чотири човники.
На дно човника викладіть шар картоплі, посоліть, потім шар цибулі, зверху цибулі розподіліть куряче філе, помідори, злегка посоліть і виставте всі човники на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин, потім посипте твердим сиром і відправте ще в духовку на 5 хвилин до золотистої скоринки. Готові човники посипте зеленню.
Поради:
Розмір аркуша пергаменту для кожного човника використовуйте приблизно 30 на 30 сантиметрів.