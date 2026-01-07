ТСН у соціальних мережах

122
1 хв

Картопля з куркою помідорами та сиром, запечена в човниках із пергаменту: рецепт ефектної страви

Апетитна, оригінальна страва, яка має гарний вигляд, подається порційно, і стане прикрасою будь-якого святкового столу.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 10 хв.
169 ккал
Картопля з куркою помідорами та сиром, запечена в човниках із пергаменту / © Credits

Готується дуже просто і швидко, для цього картоплю, цибулю, помідори і сир викладіть у пергаментний човник і запечіть у духовці.

Інгредієнти

куряче філе
350 г
картопля
4 шт.
сир твердий
120 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
помідори
2 шт.
часник
3 зубчики
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
зелень петрушки

  1. Часник очистіть і пропустіть через прес.

  2. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на середні кубики, посоліть, поперчіть, додайте часник і перемішайте.

  3. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  4. Сир натріть на велику тертку.

  5. Картоплю помийте, наріжте тонкими кружальцями і посипте паприкою.

  6. Помідори наріжте півкільцями.

  7. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  8. Із пергаменту сформуйте чотири човники.

  9. На дно човника викладіть шар картоплі, посоліть, потім шар цибулі, зверху цибулі розподіліть куряче філе, помідори, злегка посоліть і виставте всі човники на деко.

  10. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин, потім посипте твердим сиром і відправте ще в духовку на 5 хвилин до золотистої скоринки. Готові човники посипте зеленню.

Поради:

  • Розмір аркуша пергаменту для кожного човника використовуйте приблизно 30 на 30 сантиметрів.

