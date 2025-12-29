- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Картопля з м’ясом, тушкована в молоці: рецепт гарячого, яке сподобається всім
Соковите, ніжне м’ясо та розсипчаста картопля чудово доповнять одне одного, а молоко додасть насиченішого вершкового смаку.
Ця страва підійде і для дорослих, і для дітей. Розкладіть порційно, посипте зеленню та подавайте гарячою.
Інгредієнти
- м’ясо
- 500 г
- картопля
- 1 кг
- молоко
- 500 мл
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- лист лавровий
- 2 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень (петрушка, кріп)
М’ясо помийте і наріжте середніми шматочками.
Картоплю очистьте, помийте та наріжте середніми кубиками.
Моркву почистьте і натріть на крупній тертці.
Цибулю очистьте і наріжте дрібнимиі кубиками.
Зелень промийте під проточною водою і подрібніть ножем.
У каструлі з антипригарним покриттям розігрійте олію та обсмажте м’ясо на середньому вогні 4–5 хвилин.
Додайте цибулю, моркву і, помішуючи, обсмажте 5–7 хвилин, потім викладіть картоплю, залийте все теплим молоком, поперчіть, посоліть, перемішайте та тушкуйте на повільному вогні 50–60 хвили. Наприкінці додайте лавровий лист і протушкуйте ще дві хвилини.
Поради:
Молоко використовуйте будь-якої жирності.
М’ясо використовуйте будь-яке.