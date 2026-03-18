Рецепти
187
1 хв

Картопля з овочами в рукаві: рецепт корисного гарніру

Картопля з овочами в рукаві чудово підійде для пісного столу. Овочі, запечені в рукаві, виходять соковиті, ароматні та зберігають максимум корисних властивостей.

Катерина Труш
1 год. 20 хв.
103 ккал
Картопля з овочами в рукаві

До складу входять звичайні для багатьох продукти: картопля, гриби, помідори, морква, цибуля і спеції. Потрібно підготувати всі овочі, перемішати, викласти в рукав для запікання і відправити в духовку.

Інгредієнти

картопля
800 г
гриби
300 г
помідори
2 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
2 шт.
часник
2 шт.
соєвий соус
2 ст. л.
паприка
1 ч. л.
олія
20 мл
перець чорний мелений
сіль

  1. Картоплю, моркву, цибулю, часник, очистьте, помийте.

  2. Картоплю наріжте на великі кубики.

  3. Моркву наріжте на великі брусочки.

  4. Цибулю наріжте великими чвертькільцями.

  5. Помідори наріжте великими часточками.

  6. Часник подрібніть.

  7. Гриби промийте та розріжте на чотири частини.

  8. З’єднайте в мисці всі овочі, перемішайте, додайте соєвий соус, олію, паприку, перець чорний мелений, посоліть.

  9. Викладіть у рукав, розподіліть овочі рівним шаром, щільно зав’яжіть із двох боків і відправте запікатися в розігріту духовку до 190 градусів на 45-50 хвилин, потім дістаньте деко з духовки, розріжте рукав зверху і запікайте ще 10 хвилин.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

