Картопля з овочами в рукаві: рецепт корисного гарніру
Картопля з овочами в рукаві чудово підійде для пісного столу. Овочі, запечені в рукаві, виходять соковиті, ароматні та зберігають максимум корисних властивостей.
До складу входять звичайні для багатьох продукти: картопля, гриби, помідори, морква, цибуля і спеції. Потрібно підготувати всі овочі, перемішати, викласти в рукав для запікання і відправити в духовку.
Інгредієнти
- картопля
- 800 г
- гриби
- 300 г
- помідори
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- часник
- 2 шт.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- паприка
- 1 ч. л.
- олія
- 20 мл
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Картоплю, моркву, цибулю, часник, очистьте, помийте.
Картоплю наріжте на великі кубики.
Моркву наріжте на великі брусочки.
Цибулю наріжте великими чвертькільцями.
Помідори наріжте великими часточками.
Часник подрібніть.
Гриби промийте та розріжте на чотири частини.
З’єднайте в мисці всі овочі, перемішайте, додайте соєвий соус, олію, паприку, перець чорний мелений, посоліть.
Викладіть у рукав, розподіліть овочі рівним шаром, щільно зав’яжіть із двох боків і відправте запікатися в розігріту духовку до 190 градусів на 45-50 хвилин, потім дістаньте деко з духовки, розріжте рукав зверху і запікайте ще 10 хвилин.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.