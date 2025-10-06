ТСН у соціальних мережах

232
1 хв

Картопля, запечена у вершковому соусі: рецепт смачного гарніру

Картопля, запечена у вершковому соусі — це чудовий спосіб приготувати смачний гарнір до м’яса, риби або просто подати як самостійну страву.

Катерина Труш
1 година
114 ккал
Картопля запечена у вершковому соусі

Картопля запечена у вершковому соусі / © Credits

Готується дуже просто, картоплю наріжте тонкими кружальцями, викладіть у форму для запікання, залийте вершками, посипте будь-яким сиром і запечіть у духовці.

Інгредієнти

картопля
1 кг
вершки, 15-20%
400 мл
твердий сир
200 г
часник сушений
1 ч. л.
паприка мелена
1 ч. л.
сіль
олія

  1. Картоплю очистьте, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими кружальцями.

  2. Твердий сир натріть на велику тертку.

  3. Форму для запікання змастіть олією, викладіть половину картоплі, посоліть, посипте паприкою, часником і твердим сиром, потім знову картоплю, посоліть, посипте паприкою, часником, залийте вершками і посипте сиром, що залишився.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин.

Поради:

  • Вершки використовуйте будь-якої жирності.

  • Залийте картоплю вершками так, щоб кожна часточка її була вкрита вершками.

