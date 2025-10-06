- Дата публікації
- Рецепти
Картопля, запечена у вершковому соусі: рецепт смачного гарніру
Картопля, запечена у вершковому соусі — це чудовий спосіб приготувати смачний гарнір до м’яса, риби або просто подати як самостійну страву.
Готується дуже просто, картоплю наріжте тонкими кружальцями, викладіть у форму для запікання, залийте вершками, посипте будь-яким сиром і запечіть у духовці.
Інгредієнти
- картопля
- 1 кг
- вершки, 15-20%
- 400 мл
- твердий сир
- 200 г
- часник сушений
- 1 ч. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- сіль
- олія
Картоплю очистьте, помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими кружальцями.
Твердий сир натріть на велику тертку.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть половину картоплі, посоліть, посипте паприкою, часником і твердим сиром, потім знову картоплю, посоліть, посипте паприкою, часником, залийте вершками і посипте сиром, що залишився.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин.
Поради:
Вершки використовуйте будь-якої жирності.
Залийте картоплю вершками так, щоб кожна часточка її була вкрита вершками.